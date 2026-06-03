CSIF acusa a Quiñones de "ocultar" la realidad del operativo de incendios: "Persisten graves carencias"

Manifestación de CSIF en el Centro para la Defensa contra el Fuego, este miércoles en León

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado este miércoles que el consejero de Medio Ambiente en funciones, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha presentado una campaña de incendios "que no se corresponde con la realidad que viven los profesionales del operativo".

A juicio de CSIF, sus declaraciones "constituyen un nuevo ejercicio de propaganda institucional, destinado a ocultar las carencias que arrastra el sistema de prevención y extinción de incendios desde hace años".

El sindicato independiente ha considerado "inadmisible" que la Junta siga intentando trasladar a la opinión pública un mensaje de normalidad, cuando "los problemas denunciados reiteradamente por los representantes de los trabajadores siguen sin resolverse".

"La realidad es que Castilla y León continúa afrontando cada campaña de alto riesgo con importantes déficits de personal y sin el refuerzo estructural que exige la magnitud de su masa forestal", ha señalado CSIF.

Una "falta total de medios"

El sindicato ha denunciado que "mientras la Consejería presume de inversiones millonarias para aumentar los efectivos del operativo y en nuevas tecnologías, lo cierto es que no se ha hecho prevención en los montes".

"A pesar de incrementar, según dicen, la inversión en 10 millones de euros. Tampoco se ha incrementado en ni una sola persona el dispositivo, y los trabajadores continúan enfrentándose a condiciones precarias y plantillas insuficientes", ha afirmado.

CSIF ha señalado que un reflejo de esta situación "es la provincia de León, que junto con Zamora son los territorios que más sufrieron la voracidad de los incendios en la Comunidad el pasado verano".

"Y donde a día de hoy, y a pesar de las altas temperaturas, no hay un solo bulldozer; solo 2 de los 4 helicópteros se encuentran operativos y más del 60% de las cuadrillas de tierra no están disponibles para acudir a incendios", ha añadido.

Según el sindicato independiente, "hay una falta total de medios en el operativo porque los puestos han estado sin cubrir durante el invierno en un alto porcentaje, iniciando el llamamiento para su cobertura hace menos de un mes".

Las "debilidades" del modelo

"Faltando a fecha de hoy y estando inoperativos el 30% de los camiones de incendios y el 40% de los puestos de vigilancia", ha apuntado.

CSIF ha recordado que los grandes incendios sufridos en 2025 "pusieron de manifiesto las debilidades del modelo actual".

Sin embargo, “lejos de acometer una reforma profunda del operativo, la Consejería sigue instalándose en la autocomplacencia y en la presentación de cifras que no reflejan lo que se encuentran diariamente los profesionales sobre el terreno".

"La Junta sigue sin desarrollar las leyes básicas de bomberos forestales y agentes medioambientales. Está repitiendo los mismos errores", ha insistido el sindicato independiente.

CSIF ha asegurado que, "a fecha de hoy, unos 3.000 trabajadores del operativo antiincendios siguen sin tener reconocida la categoría de bombero forestal".

"Negándosela a los propios directores técnicos de extinción, conductores, celadores de Medio Ambiente y a todos y cada uno de los trabajadores de la parte privada del operativo", ha añadido.

"Los ciudadanos merecen transparencia"

Y ha señalado que "hoy, la Junta ha publicado la orden de guardias del año 2025, cuando tenía que haberse publicado antes del 15 de abril del año pasado, con más de un año de retraso".

"Y siguen sin publicar la correspondiente a 2026, lo cual produce un retraso en las retribuciones además de acarrear problemas al presentar la declaración de la renta", ha señalado.

CSIF ha recalcado que los ciudadanos de Castilla y León "merecen transparencia y no campañas publicitarias" y ha exigido a la Junta "que abandone el triunfalismo, reconozca las deficiencias existentes y adopte de forma urgente medidas reales para reforzar el operativo forestal".

La organización sindical no entiende que ante el anuncio de un nuevo Gobierno de Castilla y León, Suárez-Quiñones presente la campaña.

"El consejero negligente y culpable de todo lo que pasó el año pasado, y que no ha hecho ni una sola actuación para solucionar estos problemas", ha zanjado.