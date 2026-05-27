Quiñones llama a una “buena gestión” de los propietarios privados forestales para reducir el riesgo de incendios en CyL

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, inaugura la Jornada de Propietarios Forestales organizada por Fafcyle junto a su presidente Jesús Pestaña. Miriam Chacón / ICAL.

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones ha apelado hoy a la “buena gestión activa y sostenible de los propietarios privados forestales” para “reducir el riesgo de incendios”.

Declaraciones que ha realizado en la inauguración de la jornada en el PRAE, en Valladolid, organizada por Fafcyle, y que ha profundizado esta mañana en la situación de un sector en la Comunidad que “es referente” en materia forestal en Europa, con 5,1 millones de hectáreas forestales, de las que tres son privadas.

“Es importante porque Castilla y León es una Comunidad referente en materia forestal en Europa. Somos la tercera región europea en extensión y una de las más importantes a nivel forestal. Contamos con más de cinco millones de hectáreas forestales y dentro de ellos tres de monte arbolado”, ha afirmado Quiñones.

Se ha referido a ese arbolado y a ese territorio forestal que “no es público todo ello”. De esos 5,1 millones de hectáreas forestales “tres millones de ellas son privadas, con propietarios privados que gestionan esos montes”.

“Todo lo que se apoye o haga para que esa gestión sea lo más adecuada y activa posible generará muchos beneficios económicos. Del monte sacamos madera, castaña, setas, micología… Esa gestión que se pueda hacer en esos tres millones de hectáreas privadas repercutirá en la economía. Sobre todo, en la de nuestros pueblos”, ha afirmado el consejero.

Juan Carlos Suárez Quiñones ha añadido que “una buena gestión activa y sostenible de los propietarios privados conllevará a reducir el riesgo de incendios” porque “el incendio no distingue si el suelo es público o privado”.

“La Junta está, desde el punto de vista normativo, simplificando la normativa administrativa para quitar trámites y dar flexibilidad a los propietarios y numerosas normas en 2023, 2024 y 2025 para mejorar la gestión por parte de los propietarios privados”, ha apuntado el consejero.

También ha afirmado que desde la Junta “se les está ayudando” con “ayudas públicas importantes” y se han convocado “80 millones de euros” para “planificación y ganadería extensiva y prevención de incendios”.

“En definitiva, cambios normativos para facilitar su labor, apoyo económico, para sumar a la gestión pública de los montes la privada en Castilla y León”, ha finalizado Quiñones.

Riesgo medio de incendios

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio decretó hoy, con una resolución publicada a media mañana en el Bocyl, el riesgo medio de incendios en Castilla y León hasta el 11 de junio (cuando pasará a ser riesgo alto por disposición normativa) debido a las altas temperaturas de estos días, una decisión “técnica” que explicó hoy el titular de la cartera, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que resumió en “aplicar el sentido común” por parte de la población en el uso del monte y un control “más exhaustivo” de las actividades que se hacen en el medio rural.

Suárez-Quiñones, que inauguró en el PRAE de Valladolid una jornada sobre propietarios forestales, explicó que las condiciones se analizan “día a día” y, en base a ello, se toman las decisiones a propuesta de los técnicos, siempre que se encuentre fuera del periodo de riesgo alto, que por disposición normativa entra automáticamente el 12 de junio y hasta el 12 de octubre.

En relación con la situación del operativo de la Junta para la campaña de este año emplazó a los medios a la presentación habitual, que se conocerá en unos días, pero que contemplará “mejoras” en personal, profesionales, más medios aéreos y terrestres, así como “más coordinación, más medios técnicos y, en definitiva, los compromisos que se han venido asumiendo”.

Situación en próximos días

La previsión meteorológica hasta el 1 de junio indica que durante los próximos días se producirán humedades relativas mínimas del 20 por ciento y máximas del 40, con temperaturas muy altas para la época (entre 30 y 33ºC), humedades relativas muy bajas (hasta 20 por ciento de las mínimas y el 40 por ciento de las máximas) y rachas de viento en las zonas de tormenta de hasta 60 kilómetros por hora, con un alto poder convectivo local en los incendios que puedan producirse.

A partir del 2 de junio, se espera un ligero descenso de las temperaturas, pero un aumento en la intensidad del viento. Está previsto que el anticiclón que afecta a la Península permanezca hasta el 8 y 9 de junio. Estas condiciones predisponen al combustible a arder, debido a un efecto acumulativo, y favorecen el aumento de igniciones y su propagación.

En este sentido, la Junta solicita a la población colaboración para que extreme la prudencia en sus actividades de trabajo y ocio al aire libre para evitar situaciones de riesgo que puedan producir un incendio forestal.

Metodología de trabajo

Esta declaración, publicada este miércoles, implica aumentar la vigilancia del operativo Infocal para atajar los conatos que puedan producirse. Se intensifican las labores de vigilancia a través del estado de alerta de los puestos de vigilancia, autobombas, cuadrillas, brigadas helitransportadas, agentes medioambientales y celadores.

En las tácticas de extinción, se primará la celeridad y la contundencia en el primer ataque para minimizar en lo posible la extensión de los frentes, con el despacho de medios aéreos y cuadrillas helitransportadas (ELIF) ante los avisos de conatos.

En este sentido, se ha reforzado el personal de guardia, tanto de agentes medioambientales como de técnicos especialistas en extinción, y se mantienen cuadrillas helitransportadas en todas las bases. También hay activadas cuadrillas terrestres, unidades de brigada y autobomba y retenes de maquinaria.

Prohibiciones

Con efecto de esta declaración entran en vigor las medidas preventivas específicas establecidas para esta época de peligro en la Orden FYM/510/2013 por la que se regula el uso del fuego y se establecen medidas preventivas en Castilla y León.

Asimismo, se suspenden las autorizaciones concedidas para estas fechas de quema en monte y en los terrenos rústicos a menos de 400 metros del mismo, quema de matorral, de pastos, restos agrícolas, forestales y otros restos de vegetación.

Se recuerda que, durante todo el año, está prohibido en el monte y a menos de 400 metros del monte la quema de rastrojos; hacer hogueras y fogatas; encender fuego en las áreas de descanso de la red de carreteras; tirar fósforos, colillas o cualquier material en ignición al suelo; la quema al aire libre de basureros, vertederos o cualquier acumulación de residuos de cualquier tipo; arrojar fuera de los contenedores de basura, desechos o residuos que con el tiempo puedan resultar combustibles o susceptibles de provocar combustión, tales como vidrios, papeles, plásticos, aerosoles o mecheros, entre otros; aparcar vehículos en los caminos, pistas forestales y cortafuegos, de modo que supongan un impedimento al paso de los vehículos del operativo de lucha contra los incendios forestales.

Fuentes de la Junta confiaron en que la población siga extremando la prudencia en sus actividades de trabajo y ocio al aire libre para evitar el inicio de un posible incendio y, en caso de producirse, alerte a través del 1-1-2. Asimismo, recordó que la realización de actividades no permitidas puede causar incendios que ocasionen un grave riesgo para las vidas humanas, poblaciones y otros bienes, así como para el patrimonio natural y cultural, y que, además, pueden ser acciones constitutivas de delito, por lo que se efectúa un llamamiento a la responsabilidad y a la colaboración ciudadana para evitarlas.