Quiñones anuncia actuaciones por 80 millones de euros este año para prevenir los incendios: "La Junta planifica y cumple"

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, a su llegada a la comparecencia de este miércoles en las Cortes Leticia Pérez ICAL

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha anunciado este miércoles que el Gobierno autonómico convocará "próximamente" para este año actuaciones en materia de prevención de incendios forestales, con un presupuesto de un total de 80 millones de euros, tras los trabajos llevados a cabo durante 2025, de acuerdo al Plan Anual de prevención, vigilancia y extinción de la Comunidad.

Así se ha pronunciado Quiñones en su comparecencia en las Cortes para hacer balance de la campaña de incendios de 2025, en la que ha recordado que durante el pasado año se ejecutaron trabajos de selvicultura preventiva en 20.184 hectáreas con una inversión de 50,4 millones y se realizaron labores de mantenimiento y creación de cortafuegos en 1.325 hectáreas y gradeos en 2.134, 3.459 en total. Además, ha recordado que anualmente se extraen unos tres millones de metros cúbicos de madera, entre otras medidas.

Sobre la actuación de la Junta durante los terribles incendios del pasado verano, el titular de Medio Ambiente ha defendido que el Gobierno autonómico tenía "plan, medios y coordinación" y que el fuego "se desbordó por las condiciones meteorológicas extremas". "Castilla y León sufrió un episodio ni visto ni registrado hasta la fecha de incendios forestales de gran intensidad y virulencia", ha señalado.

"La Junta planifica y cumple"

El consejero ha vuelto a manifestar su "consternación" y la de todo el equipo de extinción de incendios, y de la propia Junta, por las personas fallecidas y heridas con ocasión de los incendios forestales de la pasada campaña. "Acompañarlas en su dolor, y reiterar, por tanto, el compromiso de la Junta con todos los afectados con el objetivo de una pronta restauración de los daños personales, materiales y ecológicos que lo puedan ser, y desde luego los económicos, sociales y de toda índole en las zonas afectadas", ha afirmado.

Quiñones ha defendido que la Junta "organiza, planifica, cumple con las disposiciones normativas vigentes en la materia, trabaja de manera continua en la coordinación con otras administraciones implicadas y competentes en el fenómeno de los incendios forestales y ayuda a la administración local a cumplir con sus obligaciones y a proteger a las poblaciones contra el fuego".

Y ha defendido las "mejoras constantes" en el operativo, cargando contra los grupos de la oposición por su rechazo al Decreto-Ley 2/2025, de 23 de octubre, de medidas urgentes frente al riesgo de incendios forestales.

"La mayoría de ustedes se opusieron a simplificar los procedimientos administrativos, a proteger los terrenos forestales, a disminuir la peligrosidad del fuego en el territorio y principalmente a hacer más defendibles los pueblos, dejando bien clara la política Junta en materia de incendios forestales, en pro de la conservación del medio natural y rural y la defensa de la seguridad de las personas, y que ustedes derogaron", les ha recriminado.

Unas condiciones "extremas"

Quiñones ha recordado que "uno de los aspectos clave y determinante al hablar de incendios forestales es la meteorología" y que "la experiencia y los datos nos lo demuestran año tras año". "El tiempo atmosférico no solo influye, sino que condiciona de manera decisiva la aparición de los incendios, su comportamiento una vez iniciados y, por supuesto, las posibilidades de extinción", ha afirmado.

Y ha señalado que "podemos contar con los mejores medios humanos y materiales, pero cuando la meteorología es adversa, el incendio gana fuerza, velocidad y peligrosidad". "Por eso la extraordinaria magnitud de los incendios ocurridos durante este verano de 2025 pasa por explicar y entender el papel que han tenido las variables de temperatura, viento, humedad y precipitaciones", ha añadido.

El consejero ha recordado que en el mes de agosto de 2025, Castilla y León sufrió "un episodio ni visto ni registrado hasta la fecha de incendios forestales de gran intensidad y virulencia". "Se vieron velocidades de propagación de hasta 6 km/h incluso mayores y comportamientos explosivos, lo que los llevó a estar fuera de capacidad de extinción desde sus inicios, o incendios que afectaban a más de 6.000 hectáreas en el transcurso de una tarde en pocas horas", ha detallado.

16 días de calor

Además, ha recordado que se produjo una ola de calor "de 16 días continuados, con temperaturas muy altas, humedades relativas especialmente bajas, incluidas las noches y viento/rachas, con episodios convectivos que favorecieron igniciones múltiples que dieron lugar a múltiples grandes incendios forestales producidos, produciendo los importantes daños ocasionados".

Y ha apuntado que son variables sobre las que "en muchas ocasiones existe escasa capacidad de gestión en el control y la extinción del incendio". Quiñones ha hecho hincapié que su análisis y valoración permiten "incorporar las lecciones aprendidas sobre este episodio al próximo Plan Anual de Vigilancia, Prevención y Extinción 2026".

"Se traducen en medidas para la mejora y el perfeccionamiento ante el nuevo rango de valores extremos climáticos documentados, que han determinado un evento meteorológico combustible extraordinario como el vivido este pasado agosto", ha añadido.

Una respuesta "sostenida"

El consejero ha asegurado que el análisis realizado sobre la gestión activa y solicitudes continuas de medios en las semanas más críticas del mes de agosto, acredita que desde la Dirección del Plan y Dirección Autonómica de la Emergencia del Plan Inofcal "se escalaron progresivamente los recursos propios y se cursaron solicitudes continuas de refuerzo a otras administraciones".

"Los picos registrados en tres semanas del periodo concentrados en agosto evidencian la proactividad y la respuesta sostenida del dispositivo mientras persistieron la simultaneidad y la severidad", ha señalado.

Y ha afirmado que, en conjunto, el análisis de conatos, superficies afectadas y simultaneidad con incendios agrícolas muestra que, aun en un año con condiciones meteorológicas excepcionales, con una elevada incidencia de igniciones y con la ocurrencia de grandes incendios forestales, el operativo Infocal y los medios de la Consejería "mantuvieron una alta eficacia en el control temprano de la mayoría de los incendios y dieron respuesta a un volumen de intervenciones muy superior al promedio del último decenio, especialmente durante el mes de agosto".

Refuerzo del operativo

Quiñones ha asegurado que el compromiso de la Junta, tras los incendios de agosto de 2025, es "reforzar y mejorar el operativo, porque proteger nuestros montes no es solo una cuestión ambiental, es una cuestión de seguridad, de futuro, de compromiso con nuestro territorio". "Hemos puesto el foco en garantizar que nuestros profesionales cuenten con los medios, la formación y los recursos necesarios para actuar con eficacia ante una de las amenazas más graves que enfrenta nuestro patrimonio natural", ha destacado.

Y ha señalado que la Junta prevé para 2026 una dotación de 151 millones de los capítulos 6 y 7, a los que hay que sumar 16 millones de personal del capítulo 1, y la subvención al Consejo Comarcal de El Bierzo para sus 5 cuadrillas que son 2,63, haciendo un total de 169,63 millones.

Además, ha apuntado que todo el personal laboral de la Junta ya ha pasado a prestar servicios durante todo el año, a cuya financiación está la partida indicada de 16 millones de euros, y que la Junta, con objeto de atender a los daños sufridos por las personas, empresas e instituciones, ha programado "una serie de actuaciones encaminadas a la recuperación de las zonas afectadas por los incendios forestales".

Un Plan de 114 millones

También ha hecho hincapié en la puesta en marcha de un "ambicioso Plan dotado inicialmente con 114 millones de euros, ampliables en lo que sea necesario, que prevé tanto ayudas directas a familias, instituciones y empresas, como inversiones para la restauración de infraestructuras y servicios afectados y para la recuperación del patrimonio natural y cultural y completado con el refuerzo de la colaboración con las diputaciones provinciales para mejorar la gestión de la prevención y extinción de incendios".

Además, ha destacado las "más de 50 medidas puestas en marcha en su práctica totalidad, en función de las necesidades detectadas, con un presupuesto comprometido, hasta la fecha, superior a 85,5 millones de euros".

Quiñones ha insistido en que las "excepcionales" circunstancias del pasado verano llevaron al operativo a escenarios "de máxima exigencia, en los que todo el personal respondió con profesionalidad, disciplina y compromiso ejemplar". "Quiero, una vez más, agradecer y reconocer expresamente su actuación, que permitió sostener la respuesta en circunstancias límite", ha señalado.

El consejero de Medio Ambiente se ha comprometido a seguir avanzando en la mejora de la estrategia de lucha contra incendios forestales de la mano del Diálogo Social y ha confiado en contar con el apoyo de "todos los grupos parlamentarios" de las Cortes de Castilla y León para lograr ese objetivo.