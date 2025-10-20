Quiñones pide a Sánchez que siga el ejemplo de Castilla y León y refuerce también su operativo contra los incendios

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, durante la presentación de las ayudas al alquiler de la Junta de Castilla y León, este lunes Rubén Cacho ICAL

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha pedido este lunes al Gobierno de Pedro Sánchez que siga el ejemplo de la Comunidad y refuerce también su operativo contra los incendios."Esperamos que otras administraciones que están también en el operativo, como el Gobierno de España, hagan también esa reflexión que hemos hecho nosotros con incremento de presupuesto y cambio de normativa", ha afirmado.

El consejero de Medio Ambiente ha defendido las medidas de la Junta y ha respondido a las acusaciones del PSOE y los sindicatos de un supuesto "desmantelamiento" del operativo: "Críticas de la oposición existen y existirán hagamos lo que hagamos, son críticas sistemáticas a cualquier cosa que hagamos y cuando se anuncian más reformas las críticas arrecian porque tienen que criticar lo que hacemos. Ellos hacen su papel, su labor, hagamos lo que hagamos las críticas están servidas", ha ironizado.

Quiñones ha asegurado que los compromisos del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, para reforzar el operativo tras los terribles incendios de este verano "son compromisos muy relevantes".

"Hay mejoras económicas de dotación del operativo, ha comprometido algo muy relevante con reformas normativas potentes que se van a anunciar muy próximamente para favorecer la flexibilización administrativa e instrumentos para tener de forma preventiva la limpieza periurbana en las poblaciones, dando más seguridad e instrumentos a los ayuntamientos", ha destacado.

Además, ha hecho hincapié en que "va a haber una reforma muy importante de todas las ayudas y acciones para la limpieza de nuestros montes, se va a mejorar mucho la legislación para hacerlo más ágil y más potente". "También dar a las diputaciones dinero para que compren maquinaria para dar a los municipios para crear anillos de seguridad, importante el programa Montel de cuadrillas que se ponen a disposición de las diputaciones para las limpiezas periurbanas", ha señalado.

Y ha recordado que "en el plazo de tres años la parte que contratábamos con licitación a empresas privadas se va a contratar con empresas públicas". "Reaccionamos ante las circunstancias que se producen y obramos en consecuencia después de escuchar a todos los sectores y esa reacción es fruto de esas consultas que se han hecho y que ha determinado que después de lo sucedido esas tres semanas de agosto nunca vividas nos ha hecho tomar esa decisión", ha señalado.

Quiñones ha defendido que el operativo de extinción de incendios que fue mejorado en 2022 "tuvo unos resultados extraordinarios en 2023, 2024 y 2025, salvo esas tres semanas de agosto" "Ha logrado dar una respuesta eficaz pero en esas circunstancias excepcionales hay que aumentar las capacidades y esperamos que otras administraciones que están también en el operativo, como el Gobierno de España, hagan esa misma reflexión", ha insistido.

Un juego "ordinario" de intereses

El consejero también se ha pronunciado sobre la querella anunciada por la Plataforma por la Integración Ferroviaria contra él mismo y contra el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, como presuntos autores de un delito de administración desleal debido a la "oposición injustificada" al desarrollo de los pasos de Ariza.

Quiñones ha asegurado que "cualquier persona o entidad puede ejercitar las acciones que crea oportunas" y ha mostrado su "confianza absoluta en el Poder Judicial ".

"En la Sociedad Valladolid Alta Velocidad la Junta de Castilla y León lo que hace es estar al lado de lo que Valladolid determina y eso lo representa el alcalde. Hacemos aquello que es correcto, entendemos que la Sociedad es útil, está haciendo obras", ha señalado.

El consejero ha considerado, además, que "hay un juego ordinario de intereses de los socios que entendemos que en absoluto pueden tener una naturaleza penal". "Son discrepancias que deben solventarse en el seno de la Sociedad y, en todo caso, en la jurisdicción mercantil", ha zanjado.