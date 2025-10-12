Los sindicatos anuncian movilizaciones indefinidas de agentes medioambientales y bomberos: "Totalmente injusto"

Los sindicatos CSIF, CCOO y Uscal-Tiscyl han anunciado movilizaciones de carácter indefinido como protesta ante lo que han denominado el "maltrato" y "menosprecio" de la Junta de Castilla y León hacia el personal del operativo contra incendios.

Las organizaciones sindicales expresaron hoy su "total rechazo y su profundo malestar" ante los recientes anuncios del consejero de Presidencia, Luis Miguel González Gago, sobre una supuesta "gran mejora" en las condiciones laborales, calificando las declaraciones de "alejadas de la realidad".

Los sindicatos denuncian que las supuestas mejoras anunciadas por la Junta "no son más que el cumplimiento de dos leyes estatales a las que ya estaba obligada: la ley 5/2024, que reconoce la figura de Bombero Forestal, y la ley 4/2024, que crea el grupo B para los Agentes Forestales y Medioambientales". Además, recuerdan que la Junta "ha estado incumpliendo esta adaptación normativa, obligada por el TREBEP, durante 18 años".

Según indican los sindicatos, "la única propuesta de mejora económica es una subida salarial de 75 euros mensuales brutos". "Un incremento exiguo que nos parece totalmente injusto y un menosprecio por parte de la Junta de Castilla y León hacia los agentes medioambientales y los bomberos forestales," lamentan.

Los sindicatos enfatizan que, "tras jornadas extenuantes de hasta 24 horas y poniendo en riesgo sus vidas, esta propuesta es una burla que la Junta anuncia en los medios de comunicación a bombo y platillo".

Por estas razones, la propuesta fue rechazada con un "rotundo no" conjunto en la reunión mantenida entre los sindicatos y la Junta el pasado 10 de octubre.

Los empleados públicos además critican las "prisas inaceptables" de la Administración. Los sindicatos creen que la Consejería de Medioambiente "necesita cambios profundos para garantizar un operativo público con dignidad para sus trabajadores".

El comunicado concluye con un mensaje dirigido al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco: "Señor Fernández Mañueco, nos va a encontrar en las calles para recordarle que, aunque nos desprecie, tenemos dignidad y no nos merecemos este maltrato al que nos está sometiendo, después de los catastróficos años de incendios de 2022 y 2025 en el que hemos tenido que lamentar a ocho fallecidos", finaliza.