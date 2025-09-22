Quiñones defiende extender el modelo de gestión forestal de Soria al oeste de Castilla y León para prevenir los incendios

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, durante su intervención ante los medios tras la reunión con la Mesa de la Madera, este lunes

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha apostado este lunes por extender el modelo de asociacionismo forestal de Soria al oeste de Castilla y León para prevenir los incendios.

"Tenemos que tomar medidas para el asociacionismo forestal y el ejemplo lo tenemos en Soria, un territorio de mucho monte con mucho asociacionismo, donde no hay incendios y se aprovecha el monte. Ese modelo Soria tenemos que llevarlo a la parte oeste de la Comunidad que es donde se producen la mayor parte de los incendios", ha afirmado Quiñones.

El consejero, que se ha pronunciado así tras una reunión con la Mesa de la Madera, ha recordado que en Castilla y León, de las 5,1 millones de hectáreas forestales "algo más de la mitad no son públicas, son de particulares y un poco menos de la mitad son de titularidad pública".

Quiñones ha asegurado que era una reunión "obligada y comprometida" y ha recordado que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ya afirmó que el Gobierno autonómico tendría "los contactos necesarios para tomar las decisiones más adecuadas sobre lo que ha pasado".

"Ha sido una reunión cordial en la que se ha explicado lo que ha ocurrido por parte de la Consejería, aunque ellos lo conocen bien porque están en el monte. Hemos informado del plan de medidas, del plan de recuperación, de las medidas tendentes a mejorar la normativa a favorecer la prevención en el monte y favorecer las infraestructuras de defensa ante incendios en el monte", ha señalado.

Prevención, extinción y gestión

El consejero ha hecho hincapié en que "hay tres partes: la prevención de incendios, la extinción y la parte previa que es la gestión forestal". "Donde hay una adecuada gestión forestal hay prevención y menos necesidad de actuar en extinción. La gestión se mejora a través de normativa adecuada, presupuesto y personal adecuado para su gestión", ha señalado.

Respecto a normativa, Quiñones ha defendido que desde 2022 se ha introducido "un paquete muy importante de normas" y ha señalado en que la Consejería ha acordado con la Mesa de la Madera "tener jornadas para maximizar sus efectos".

"Otra parte muy relevante es dar apoyo a los propietarios privados que tienen esa característica del minifundismo y hay tenemos que tomar medidas para el asociacionismo forestal y el ejemplo lo tenemos en Soria", ha insistido, apostando por extender ese modelo al oeste de la Comunidad.

El consejero ha resaltado la necesidad "de apoyar a esos propietarios para su asociación, para su unión, para favorecer la gestión y que sea de interés económico y que el propietario forestal vea que se saca un aprovechamiento de ese pequeño monte, y también los apoyos económicos y forestales para que eso sea así".

"Por lo tanto, el paquete de gestión es un paquete normativo que ya tenemos en marcha y hay también un paquete de dedicación de más personal a la extracción de la madera. La reunión ha tenido un espíritu de colaboración porque hay un problema común que nos afecta a todos", ha zanjado Quiñones.