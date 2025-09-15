Quiñones niega sus ausencias y asegura haber estado ocupado en gestiones "muy complejas que no se ven"

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha negado este lunes sus ausencias tras los terribles incendios que han asolado la Comunidad este verano y ha asegurado haber estado ocupado durante las últimas semanas en gestiones "muy complejas que no se ven".

Quiñones, que se ha pronunciado así durante su visita a la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) del municipio vallisoletano de Geria, ha asegurado que esas labores se han llevado a cabo a partir de un "trabajo intenso" con motivo de los incendios forestales y con la puesta en marcha del plan de medidas para la recuperación de las zonas dañadas por el fuego.

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, muy cuestionado por su gestión de los fuegos y al que la mayor parte de la oposición ha pedido que dimita, ha señalado que "el día a día vuelve entre comillas a la normalidad" aunque ha hecho hincapié en su trabajo diario en la gestión de los fuegos, así como en el Cecopi autonómico.

Peticiones de dimisión

Precisamente, Quiñones se ha referido a las peticiones de dimisión hacia su persona y ha asegurado que se trata de una cuestión que "ya está muy hablada en las Cortes". "El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, hizo una comparecencia y yo he contestado diez preguntas. Mi labor ahora mismo es trabajar con la mayor intensidad para mejorar", ha afirmado.

En relación a la reivindicación de un operativo de prevención y extinción de incendios totalmente público, el consejero ha recordado que Mañueco ha llevado a cabo "diversas rondas de consultas y reuniones con sectores que tienen relación con la materia de los incendios".

Y ha hecho hincapié en que, de todo ello, "resultará el plan necesario para mejorar la prevención y las capacidades que tiene la Junta", confiando en que se sumen otras administraciones, como el Gobierno de España, para "contar con más capacidad ante unos eventos tan novedosos, complicados, complejos y difíciles de acometer".