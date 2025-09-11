Mañueco mantiene su apoyo a Quiñones pese a la reprobación: “Nos preocupa más el amor entre PSOE y Vox”

24 horas después todo sigue igual. El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha ratificado este jueves su respaldo al consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, tras la reprobación aprobada en las Cortes por su gestión de los incendios del pasado verano.

Lo hizo ya el pasado martes, y lo hace ahora jueves, tras la reprobación vivida en el pleno de las Cortes. La oposición, con los votos a favor del PSOE y la abstención de Vox, pidió incluso su destitución, pero el Ejecutivo autonómico descarta esta posibilidad.

El portavoz y consejero de Economía y Empleo, Carlos Fernández Carriedo, confirma que “no ha cambiado de opinión” respecto al apoyo del presidente al consejero leonés.

En su comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, que fue adelantada por la celebración de la contrarreloj de La Vuelta Ciclista a España en Valladolid, ha recordado que los nombramientos son competencia exclusiva de Fernández Mañueco y subrayó que el Ejecutivo está “centrado en resolver los problemas de la gente”.

Además de en reforzar el operativo de incendios, una de las medidas aprobadas esta semana en el Parlamento.

Carriedo defiende el respeto al trabajo de las Cortes, aunque lamenta la falta de consenso político. El portavoz expresó el deseo de la Junta de contar con un “clima de acuerdo” y huir de la “batalla partidista”.

Eso sí, llamó la atención sobre la “nueva relación” entre socialistas y Vox, después de que ambos coincidieran en la reprobación de Suárez-Quiñones y en la aprobación de otras iniciativas de la oposición.

En ese sentido, señala que le preocupa más la sintonía entre PSOE y Vox que la relación de su propio partido con los grupos parlamentarios, y citó como ejemplo la moción socialista sobre empleo, que salió adelante gracias a la abstención de Vox. “La unidad es más necesaria que nunca, tanto en España como en Castilla y León”, concluyó.

A petición propia

Asimismo, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, comparecerá a petición propia en las Cortes de Castilla y León para dar cuenta de la gestión de la campaña de incendios cuando tenga "datos definitivos y cuando se pueda dar por concluida la época de máximo riesgo, aún vigente", ha adelantado Carriedo.