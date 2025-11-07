Quiñones defiende su actuación contra los arrastres de cenizas de los incendios: "Los sistemas están funcionando"

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, a su llegada a la rueda de prensa de este viernes Miriam Chacón ICAL

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha defendido este viernes su actuación contra los arrastres de cenizas en las zonas afectadas por los terribles incendios de este verano ante las críticas de algunos alcaldes. "Los sistemas están funcionando", ha asegurado.

Quiñones ha apuntado que lo que se ha hecho ha sido "un proyecto técnico de cada incendio que conlleva numerosas actuaciones para la restauración y regeneración de toda la zona afectada".

"Los sistemas están funcionando y las actuaciones que dependen de la Junta se están ejecutando desde hace tiempo. Van en tiempo, lo que no va a evitar que haya determinados arrastres de cenizas, es algo inevitable y lo que van a conseguir estas actuaciones es limitar esos arrastres. No tenemos noticia de problemas más allá de estos problemas puntuales y la Junta está también ahí", ha afirmado.

Todo ello después de que algunos alcaldes de la zona y la Unión del Pueblo Leonés (UPL) acusasen a la Junta de "inacción" ante los problemas derivados de esos arrastres de cenizas. "Los ríos bajan negros y ese es el resultado de la inacción", denunciaba el pasado 29 de octubre el procurador de UPL José Ramón García. Unas críticas que han sido respondidas este viernes por Quiñones, que ha defendido la actuación del Gobierno autonómico ante esa consecuencia derivada de los fuegos.