Donar sangre mientras exploras galaxias y ves jardines: la nueva experiencia pionera que llega a Valladolid y Burgos

El CHEMCYL introduce las gafas de realidad mixta en el proceso de donación

El Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León ha puesto en marcha una innovadora iniciativa tecnológica con la incorporación de gafas de realidad mixta durante el proceso de donación de sangre y plasma.

El objetivo es mejorar la experiencia del donante, reducir la tensión asociada a la extracción y animar tanto a nuevos usuarios como a donantes habituales a participar de forma regular.

Uno de los principales retos a la hora de captar nuevos donantes es la percepción del proceso, especialmente entre quienes nunca han donado.

Para responder a esta situación, el Centro ha apostado por una tecnología inmersiva que actúa como elemento de distracción y relajación, ayudando a disminuir el nerviosismo y favoreciendo una experiencia más cómoda y positiva.

El dispositivo cuenta con lentes transparentes que permiten al personal sanitario mantener en todo momento el control visual del donante.

Además, la interacción con el sistema se realiza mediante el movimiento ocular, sin necesidad de utilizar las manos, garantizando así la seguridad y comodidad durante toda la extracción.

Compatibles

Las gafas son compatibles con gafas graduadas e incorporan subtítulos en castellano, facilitando también su uso por parte de personas con discapacidad auditiva.

El sistema ofrece dos experiencias virtuales diseñadas específicamente para este contexto. La primera, denominada “Zen Garden”, propone un entorno relajante en el que el donante interactúa con un jardín virtual guiado mediante la mirada. La segunda, “Intergaláctica”, introduce una experiencia más dinámica basada en el juego y la exploración dentro de un escenario futurista.

Gracias a esta tecnología, los usuarios pueden visualizar elementos digitales en 3D integrados en el entorno real sin interferir en el procedimiento sanitario.

La incorporación de estas gafas forma parte de la estrategia del Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León para reforzar la donación regular, fundamental para garantizar el suministro de sangre en los hospitales de la Comunidad. Además de mejorar la experiencia individual, la iniciativa pretende conectar especialmente con perfiles menos habituales en la donación, como la población joven, más familiarizada con los entornos digitales, y fomentar su fidelización.

Los puntos fijos de donación de Valladolid y Burgos serán los primeros espacios donde los donantes podrán probar esta nueva experiencia. En Valladolid, la iniciativa estará disponible en el Centro de Hemoterapia y Hemodonación del 19 al 22 de mayo, en horario de 9:00 a 22:00 horas. Posteriormente, llegará a Burgos del 25 al 29 de mayo en el Hospital Divino Vallés, de 8:00 a 22:00 horas.

Los hospitales de Castilla y León necesitan alrededor de 450 donaciones de sangre diarias para atender intervenciones quirúrgicas, tratamientos oncológicos, enfermedades crónicas y situaciones de urgencia.