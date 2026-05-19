Carlos Martínez defiende la "honestidad" de Zapatero: "Tiene mi apoyo, cansa la política del todo vale para desgastar"

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, junto al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, en un acto en León el pasado 6 de marzo Miriam Chacón ICAL

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha defendido este martes la "honestidad" del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero después de su imputación por el caso Plus Ultra.

"Hoy tiene mi apoyo, cansa la política del todo vale para desgastar", ha subrayado en una publicación en su cuenta de la red social X.

Ello después de que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama haya imputado a Zapatero por tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental.

Quien fuera presidente del Gobierno entre 2004 y 2011 ha sido citado a declarar el próximo 2 de junio.

Martínez, tras la imputación de Zapatero, ha denunciado que "cansa la política de la condena anticipada, insinuaciones y del todo vale para desgastar".

"Sigo creyendo en la política de principios, en la presunción de inocencia y en el respeto democrático. Sigo creyendo en la honestidad del presidente Zapatero. Por eso, hoy tiene mi apoyo", ha afirmado el líder del PSOECyL en su publicación en X.