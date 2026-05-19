"Las siglas están denostadas, en situación crítica": el alcalde de Ágreda, cara visible de los nervios en el PSOE municipal

El PSOE de Pedro Sánchez sigue dejando un reguero de batacazos electorales que ya forman un patrón innegable. Extremadura, Aragón, Castilla y León… y ahora Andalucía.

Cada nueva derrota erosiona un poco más la narrativa del presidente del Gobierno y deja a los socialistas en mitad de una retirada territorial cada vez más evidente.

El último golpe, el del 17-M, es el espejo en el que se miran con pánico decenas de alcaldes socialistas de Castilla y León a solo un año de las elecciones municipales, previstas para el 23 de mayo de 2027.

El alcalde de Ágreda, Jesús Manuel Alonso, es un ejemplo paradigmático de esa inquietud, que resume con crudeza en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León. "Las siglas están denostadas y en una situación crítica", asegura.

Un nerviosismo que comparten muchos otros regidores en privado y que se suma a la crítica abierta y sin filtros de la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés

El ex secretario general del PSOE de Castilla y León Luis Tudanca, el exalcalde de Valladolid Óscar Puente, el alcalde de León, José Antonio Diez, la exalcaldesa de Segovia Clara Martín, el exalcalde de Burgos Daniel de la Rosa, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, en un acto en Valladolid el 21 de enero de 2023 Leticia Pérez ICAL

La imagen de portada de este artículo refleja, precisamente, el desgaste electoral municipal en Castilla y León provocado por el efecto de las políticas y el "estilo" de gobernar de Pedro Sánchez.

Una imagen de un mitin pocos meses antes de las elecciones municipales de 2023 de Pedro Sánchez con candidatos a las alcaldías de Castilla y León en las que sólo los dos críticos con el sanchismo lograron la victoria en las urnas: los alcaldes de León y de Palencia.

Se trata de un acto multitudinario en la Cúpula del Milenio de Valladolid, celebrado en enero de ese año: a la izquierda, el por aquel entonces secretario general del PSOECyL, Luis Tudanca, defenestrado poco después por Sánchez, y el exalcalde de Valladolid Óscar Puente, que no logró revalidar el cargo.

A continuación, el alcalde de León, José Antonio Diez, enfrentado públicamente con el aparato socialista, y uno de los primeros en denunciar amenazas directas de Koldo García por reclamar en público a José Luis Ábalos en defensa de los intereses de León.

Diez también venció en las urnas, al igual que Miriam Andrés, actual alcaldesa de Palencia.

En cambio, el resto de protagonistas de esa foto, los oficialistas exalcaldes de Segovia y Burgos, Clara Martín y Daniel de la Rosa, fueron derrotados en las urnas.

"Nos quedaremos sin poder territorial"

La alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, no se mordió la lengua tras los resultados en Andalucía de este domingo. En plena noche electoral, con las urnas todavía calientes, publicó un mensaje demoledor.

"Lo nuestro, otra más. No llegamos ni al 23%… nos quedaremos sin poder territorial, el cercano, el que pisa tierra y mira a los ojos… lo peor, el eco…". Ha sido una de las voces más claras y contundentes dentro del partido.

Andrés, que gobierna una capital de provincia, sabe de qué habla: el PSOE gobernaba Andalucía hace solo ocho años y hoy no alcanza el 23% de los votos.

Para ella, Adelante Andalucía fue "la gran vencedora", lo que evidencia cómo el voto de izquierda se fragmenta y huye del PSOE hacia opciones más radicales y soberanistas o hacia la abstención.

El mensaje es claro: el partido está perdiendo no solo elecciones, sino arraigo en el territorio.

El alcalde socialista del municipio soriano de Ágreda, Jesús Manuel Alonso, profundiza en ese diagnóstico.

"El resultado es muy malo y el PSOE ha tocado mínimos. Es la primera vez que no he visto demasiado júbilo en la celebración, porque en otras ocasiones siempre se daba a entender a la opinión pública que los resultados habían sido buenos", afirma.

Alonso no se anda con rodeos. "El resultado es pésimo, máxime en un feudo que era socialista y donde la gente sociológicamente tenía una tendencia mayoritaria de votar al PSOE", apunta, en declaraciones a este medio.

"Deberían tomarse medidas coherentes con cómo está la gente valorando el estilo del Gobierno, que es un estilo que no gusta y se está castigando en los resultados autonómicos", advierte Alonso.

"Es un estilo que busca la confrontación, que tiene como método de supervivencia la polarización y la búsqueda de pactos injustificables para mantenerse en el poder", afirma.

Y apunta directamente al "sanchismo": "Está afectando al poder territorial porque, salvo Emiliano García-Page en Castilla-La Mancha y Salvador Illa en Cataluña, en el resto de España está desapareciendo el PSOE",.

En Castilla y León, el PSOE aún gobierna tres capitales de provincia y centenares de municipios pequeños y medianos.

Los alcaldes de León, José Antonio Diez, y Palencia, Miriam Andrés, son críticos con Sánchez, mientras que el de Soria, Javier Antón, es de línea oficialista.

Hasta ahora, la dirección nacional del PSOE ha evitado una autocrítica profunda tras los resultados de Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía. Se habla de "aprender de los errores", pero hay pocos cambios de rumbo visibles.

Los alcaldes, que son los que pisan el barro cada día, ven con preocupación cómo el partido se aleja de la gente. "El resultado es pésimo", repite Alonso.