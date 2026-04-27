Carlos Martínez califica de "cortina de humo" el vídeo del Comité Federal del PSOE de 2016: "Había mucha tensión"

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, durante la toma de posesión de Javier Antón como nuevo alcalde de Soria, este lunes Concha Ortega ICAL

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha calificado este lunes de "cortina de humo" el vídeo del Comité Federal del PSOE de 2016 y ha justificado lo sucedido en aquella reunión a que "había mucha tensión" en Ferraz.

Martínez, que ha arropado a Javier Antón en su toma de posesión como alcalde de Soria, ha defendido el carácter interno de los debates de su partido y ha asegurado que "lo que pasa en el Comité Federal se queda en el Comité Federal".

Además, ha asegurado que el hecho de que se haya dado a conocer ahora el vídeo del Comité Federal de 2016 tiene el objetivo de "intentar enturbiar la gestión del secretario general y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez".

Martínez se ha pronunciado así tras la difusión de imágenes y referencias a reuniones del órgano federal del partido, y ha subrayado que se trata de espacios en los que "se producen debates y se forman opiniones".

"En esos momentos había mucha tensión porque de ese Comité Federal salió la abstención para que Mariano Rajoy fuera presidente del Gobierno", ha recordado, asegurando que aquella reunión se retransmitió “de forma absolutamente en directo y descarnada".

Y ha hecho hincapié en que tuvo lugar en un contexto de "decisiones muy duras e importantes", defendiendo que ese tipo de debates forman parte del "funcionamiento normal" de la organización.

"Cortinas de humo"

A su juicio, la recuperación de esos episodios responde a una estrategia política sin "más objetivo" que perjudicar al actual Ejecutivo central.

Además, ha reivindicado que en el PSOE los debates se desarrollan "de forma seria, rigurosa y con discrepancias", tras lo que se alcanzan acuerdos, y ha contrapuesto este modelo con otras formaciones políticas.

Finalmente, ha criticado el clima político actual y ha advertido del uso de "cortinas de humo" para desviar la atención de otros asuntos de interés nacional.

"Sacan el vídeo en un momento en el que lamentablemente tenemos que escuchar esa prioridad nacional e intentan colar esta cuestión para encubrir cómo se está poniendo en venta a Extremadura, a Aragón y, seguidamente, a Castilla y León", ha zanjado.