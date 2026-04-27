Javier Antón sustituye a Carlos Martínez al frente de la Alcaldía de Soria: "El desacuerdo no puede transformarse en odio"

El exalcalde de Soria y secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, junto al nuevo regidor, Javier Antón, tras su toma de posesión, este lunes en la capital soriana Concha Ortega ICAL

El senador socialista Javier Antón ha tomado posesión este lunes como nuevo alcalde de Soria en sustitución de Carlos Martínez, que dejó el cargo el pasado 13 de abril para convertirse en portavoz del PSOE en las Cortes tras 19 años en la Alcaldía.

Antón se ha estrenado como alcalde con un llamamiento al acuerdo político y al respeto institucional, al advertir de que "el desacuerdo no puede transformarse en odio".

Además, ha tendido la mano a los grupos de la oposición desde el inicio de su mandato y se ha comprometido a gobernar "desde el acuerdo y el entendimiento".

Antón ha asumido el bastón de mando municipal después de un polémico proceso en el que tuvieron que renunciar once concejales para permitir su acceso al cargo.

El ya alcalde ocupó el puesto número 15 en la lista de las últimas elecciones municipales, en mayo de 2023, y ha sido necesaria la renuncia de María Antonia Dulce para la entrada del senador en la Corporación.

"No partimos de cero"

Antón, que se ha convertido en el séptimo alcalde de la capital soriana en democracia sin renunciar a su escaño en el Senado, ha asumido el bastón de mando con un discurso centrado en la continuidad del proyecto municipal.

"No partimos de cero", ha afirmado, subrayando el "camino de transformación, modernización y fortalecimiento de lo público" recorrido por la ciudad en las dos últimas décadas de mandato de Martínez.

El nuevo regidor ha tenido palabras de reconocimiento para su antecesor, el secretario autonómico del PSOE, Carlos Martínez, a quien ha definido como "mi alcalde, mi compañero y mi amigo".

Además, ha destacado su gestión "con una visión profundamente municipalista, situando siempre a Soria y a sus vecinos en el centro de la acción política".

Durante su intervención, Antón ha apelado al papel de las corporaciones locales como "la primera línea de la democracia", y ha reivindicado una forma de gobernar basada en la "cercanía".

"Gobernar es escuchar, explicar y actuar, siempre con la ciudadanía en el centro. Las corporaciones estamos de paso, pero la institución permanece y todo lo que aquí decidamos quedará como parte del legado de esta ciudad", ha afirmado.

Un Ayuntamiento "abierto"

El alcalde ha estructurado su proyecto en torno a tres pilares: "la ciudadanía, la igualdad y el futuro".

En el primero, ha abogado por un Ayuntamiento "abierto, cercano y accesible"; en el segundo, reafirmó el compromiso con el feminismo y la lucha contra la violencia machista. En el tercero apostó por un desarrollo sostenible "que genere oportunidades sin dejar a nadie atrás".

También ha puesto en valor los proyectos estratégicos vinculados a fondos europeos, como el Centro Nacional de Fotografía, el Centro de Procesamiento de Datos de la Seguridad Social o el Centro de Capacidades Tecnológicas Avanzadas ‘Numancia’, que consideró "claves" para el desarrollo económico de la ciudad.

"La política, también la local, no es ajena al clima creciente de confrontación y deshumanización, especialmente en las redes sociales. No podemos normalizar que el desacuerdo se transforme en odio, ni que quien sea el referente sea tratado como un enemigo", ha señalado.

Y ha recordado que "detrás de cada sigla, de cada voto, hay personas que comparten calles, servicios y futuro".

El nuevo alcalde de Soria ha cerrado su intervención con un llamamiento a la participación de la ciudadanía y de todos los agentes sociales "en la construcción del futuro" de la capital soriana.

"Ellos eligen al dedazo"

Martínez ha defendido la elección de Antón como nuevo alcalde de Soria y ha afeado a la oposición que cuestione las 11 renuncias registradas en la lista socialista para facilitar su acceso al cargo.

El exalcalde ha considerado que supone "una falta de respeto importantísima a los procedimientos orgánicos" y también "una falta de cortesía institucional".

El dirigente socialista, que acudió al pleno extraordinario para respaldar la toma de posesión, ha defendido que se trata de un proceso interno del partido y ha contrapuesto este modelo con el de otras formaciones.

"Ellos eligen al dedazo, nosotros elegimos de una forma muy diferente, desde la participación de la militancia", ha afirmado.

Además, ha lamentado el tono de la oposición y consideró que ha mostrado "la peor de sus caras" en un contexto preelectoral en el que, a su juicio, "todo vale para intentar rascar votos".

Un momento "raro"

En relación con el nuevo alcalde, Martínez ha valorado de forma positiva su discurso de investidura, y ha subrayado su carácter "honesto".

"Cuando se habla desde dentro, desde el corazón y con conocimiento de la responsabilidad que se va a asumir, la honestidad brota", ha asegurado, para destacar la "preparación" de Antón y su "conocimiento" del Ayuntamiento.

El exregidor ha reconocido que el relevo supone un momento "raro" en lo personal tras su salida del cargo después de 19 años, aunque ha defendido que se abre "una nueva etapa" centrada en consolidar el proyecto de ciudad.

En este sentido, ha apostado por continuar trabajando "desde la honestidad, la humildad y el trabajo".

Por último, ha asegurado que el Ayuntamiento queda "en las mejores manos posibles" y ha rechazado las comparaciones, al señalar que el nuevo alcalde debe ser "él mismo" en el desempeño de sus responsabilidades.