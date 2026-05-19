El PSOE de León muestra su total apoyo a Zapatero tras su imputación: “Es una persona íntegra y honesta”

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha sido citado como investigado por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama en el denominado ‘caso Plus Ultra’, según confirmaron este martes fuentes judiciales.

La citación está prevista para el próximo 2 de junio y se enmarca en una investigación por presuntos delitos de tráfico de influencias y otros conexos.

Las mismas fuentes señalaron además que se están llevando a cabo registros tanto en la oficina del exdirigente socialista como en otras tres empresas, después de que el magistrado levantara el secreto de las actuaciones.

Tras conocerse la decisión judicial, parte del PSOE salió públicamente en defensa del expresidente, especialmente desde León, tierra natal de Zapatero.

El secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón, mostró su respaldo al exjefe del Ejecutivo y destacó que su “hoja de servicios” a España es “impecable”.

A través de una publicación en la red social X, Cendón aseguró que “en política, hay momentos en los que hay que estar. Y yo estoy con José Luis Rodríguez Zapatero”.

Asimismo, defendió “su presunción de inocencia” frente a “cualquier intento de linchamiento político o mediático”, al tiempo que trasladó su “respeto absoluto” a la Justicia. Un mensaje que ha sido compartido en redes sociales por el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez.

También la vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León, Nuria Rubio, expresó públicamente su apoyo al expresidente socialista. “Suscribo de principio a fin. Siempre me ha demostrado que es una persona íntegra y honesta además de un extraordinario compañero”, afirmó en redes sociales.

De momento, son solo ellos los que se han pronunciado, el secretario general Carlos Martínez no ha dicho nada.

Hay que recordar que José Luis Rodríguez Zapatero mantiene un vínculo especialmente estrecho con el PSOE de León, convertido en referente político, figura simbólica y activo movilizador para la federación leonesa.

No es solo el expresidente del Gobierno que acude de forma puntual a un acto de partido, sino un militante histórico de la agrupación leonesa, a la que pertenece desde 1978, y una de las figuras con mayor carga simbólica para el socialismo provincial.

En los últimos años, el PSOE leonés ha recurrido a él en campañas y citas electorales de especial relevancia para movilizar a su electorado y reforzar su discurso político.

También ocurrió en la campaña autonómica de 2026 en Castilla y León, cuando Zapatero participó en numerosos actos de campaña, junto a Carlos Martínez, Nuria Rubio y Javier Alfonso Cendón, con intervenciones centradas en la defensa del PSOE, de Castilla y León y del leonesismo socialista.

Ese último elemento es clave en su papel dentro del partido. Zapatero ha defendido públicamente que el PSOE es “el partido más leonesista”, al sostener que es la formación que más ha hecho por León.