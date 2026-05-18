Renfe refuerza las conexiones matinales de Castilla y León con Madrid y Galicia, pero olvida las demandas de Zamora

Renfe pondrá en marcha a partir del próximo 20 de mayo una reorganización de los servicios de Alta Velocidad y Larga Distancia del corredor Galicia-Castilla y León-Madrid, con especial impacto en las conexiones de la comunidad.

Entre las principales novedades destaca el adelanto del horario del Alvia Lugo-Madrid, una medida que mejorará la movilidad matinal de viajeros de provincias como Zamora, Valladolid y Segovia.

El tren Alvia 4114, que actualmente conecta Lugo con Madrid, adelantará su salida a las 5:18 horas.

Este cambio permitirá mejorar las conexiones desde estaciones intermedias de Castilla y León como Sanabria AV, Zamora y Medina del Campo, facilitando la llegada a Madrid Chamartín antes de las 10:30 horas.

En concreto, el servicio pasará por Sanabria AV a las 8:04 horas, por Zamora a las 8:39 horas y por Medina del Campo a las 9:13 horas.

Ahora bien, estas medidas no suponen un aumento de frecuencias ni la incorporación de nuevos trenes para Zamora, que es lo que se viene pidiendo desde hace tiempo.

Por ejemplo, la recuperación de un tren madrugador que permita llegar a Madrid, al menos, entre las siete y media y las ocho y media de la mañana.

Renfe subraya que este nuevo horario “favorecerá especialmente” los desplazamientos laborales, las citas médicas y los viajes de ocio de ida y vuelta en el mismo día.

Además de esta modificación, Renfe reorganiza otros servicios ferroviarios que afectan directamente a Castilla y León.

Sanabria

El AVE Vigo-Madrid adelantará diez minutos su salida, mientras que el AVE A Coruña-Madrid también ajustará sus horarios para optimizar la operativa del corredor.

Otra de las novedades relevantes para la comunidad será el nuevo horario del Avlo Madrid-A Coruña, que se convertirá en el primer servicio del día con salida desde la capital a las 6:30 horas.

Este tren tendrá parada en Segovia a las 6:57 horas, Medina del Campo a las 7:24 horas, Zamora a las 7:48 horas y Sanabria AV a las 8:17 horas, ofreciendo nuevas posibilidades para los desplazamientos matinales tanto dentro de Castilla y León como hacia Galicia.

Asimismo, el AVE Madrid-Vigo de primera hora de la tarde adelantará su salida a las 15:32 horas e incorporará una nueva parada en Santiago de Compostela, manteniendo parada en Zamora a las 16:38 horas.

Renfe asegura que estos cambios responden al objetivo de mejorar la movilidad de los viajeros y adaptar la oferta a la demanda existente en el corredor de Alta Velocidad del noroeste peninsular.

Los billetes con los nuevos horarios ya están disponibles a través de los canales habituales de la compañía ferroviaria, como la web oficial de Renfe, su aplicación móvil, taquillas y máquinas de autoventa.