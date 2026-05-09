Mañueco apela a la "unidad, la lealtad y el futuro compartido" en la Unión Europea y defiende su aportación a Castilla y León

Este sábado, 9 de mayo, se celebra el Día de Europa y el presidente de la Junta de Castilla y León en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, ha defendido que el continente representa "unidad, lealtad y futuro compartido".

Así lo ha trasladado a través de su cuenta personal en X (antes Twitter), donde ha enfatizado en los "grandes retos que se avecinan" y como estos deben ser abordados desde la mirada de Europa. "Hoy más que nunca", ha destacado.

En este sentido, Mañueco ha subrayado que este sábado se "celebra todo lo que la Unión Europea ha significado para Castilla y León".

Hoy más que nunca, Europa es unidad, lealtad y futuro compartido ante los grandes retos que se avecinan. En el #DíadeEuropa celebramos todo lo que la Unión Europea ha significado para #CastillayLeón: modernización, cohesión, oportunidades y desarrollo para nuestra tierra. 🇪🇺 pic.twitter.com/3FiWmrYDdp — Alfonso F. Mañueco (@alferma1) May 9, 2026

Para el líder de Castilla y León, la pertenencia de la Comunidad, como autonomía española, a Europa se ha traducido en "modernización, cohesión, oportunidades y desarrollo para nuestra tierra".

Mañueco ha compartido también en su publicación una imagen en la que las banderas de España y Castilla y León se fusionan sobre una imagen de fondo del mapa europeo con las estrellas de la UE.

En el cartel se pueden leer también algunos mensajes como "unidos en diversidad" y "comprometidos con el futuro". De la misma manera, se defiende a Castilla y León como el "corazón de Europa".