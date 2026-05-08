La Junta activa 328.000 euros en ayudas para financiar proyectos innovadores de educación ambiental

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio en funciones, Juan Carlos Suárez-Quiñones, durante una comparecencia. Rubén Cacho ICAL

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, ha publicado las subvenciones para financiar proyectos innovadores en la Comunidad de educación ambiental, con un presupuesto de 328.000 euros para los próximos dos años.

La convocatoria, de concurrencia competitiva, está destinada a ayuntamientos y mancomunidades de menos de 20.000 habitantes y entidades sin ánimo de lucro. La inversión correrá a cargo de los presupuestos 2026 y 2027.

Las ayudas se enmarcan dentro de la III Estrategia Ambiental de Castilla y León 2024-2030. Los proyectos y actuaciones financiables serán aquellas que aporten valor a la educación ambiental, contribuyan de manera significativa para avanzar en la identificación y resolución de problemas ambientales locales y globales.

También deben suponer una innovación sobre la actividad que viene desarrollando la entidad solicitante en términos de mejora planificada y con vocación de permanencia. Por último, deben ser coherentes con los marcos estratégicos y programáticos aprobados por las administraciones públicas y, en concreto, con la III Estrategia de Educación Ambiental de Castilla y León.

Las bases reguladoras de la convocatoria se aprobaron en la Orden MAV/1408/2025, de 4 de diciembre. La cuantía máxima de cada subvención será de 20.000 euros por proyecto.

Para entidades locales, la subvención no podrá superar el 80% del presupuesto total. Las organizaciones sin ánimo de lucro podrán llegar al 100% del coste del proyecto.

El importe se abonará en dos anualidades, correspondiendo cada una al 50% del total, y serán todas aquellas actuaciones que se lleven a cabo entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2028, incluidas ambas fechas. El plazo permanecerá abierto hasta el 1 de junio de este año.

La primera convocatoria de este tipo se convocó en diciembre de 2023 y permitió financiar proyectos de innovación impulsados por 11 ayuntamientos y 9 asociaciones.

Dos de los objetivos de la estrategia son innovar en recursos y productos dirigidos a la educación ambiental e impulsar y visibilizar las actividades de educación ambiental en los espacios naturales y las áreas rurales, respectivamente.

De la misma forma, el plan aboga por fortalecer la colaboración con otros sectores y agentes con intereses comunes y por apoyar a las organizaciones que se dedican a la práctica de la educación ambiental ampliando sus fuentes de financiación.

Para la implantación de esta Estrategia se ha aprobado el I Plan trienal de Educación Ambiental 2024-2026. El programa número 16 prevé ayudas a proyectos innovadores mediante la convocatoria de subvenciones bienales para entidades locales de menos de 20.000 habitantes y para entidades y asociaciones sin ánimo de lucro, a fin de promover la realización de proyectos y actuaciones de educación ambiental marcados por la novedad, la permanencia, la repercusión y la singularidad, que proporcionen un mayor beneficio para el conjunto de la población.