Mañueco celebra la investidura de Azcón: "Tu incuestionable compromiso será clave para el futuro de Aragón"
El presidente de la Junta en funciones ha asegurado que Castilla y León y la región aragonesa seguirán "colaborando, siempre al servicio de las personas".
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El presidente de la Junta de Castilla y León en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, ha celebrado este miércoles la investidura del popular Jorge Azcón como presidente del Gobierno de Aragón, en virtud de su acuerdo con Vox.
"¡Enhorabuena, Jorge Azcón! Tu capacidad de gestión al frente del Gobierno de Aragón y tu incuestionable compromiso serán clave para el futuro de Aragón", ha señalado, en una publicación en su cuenta personal de la red social X.
Además, ha asegurado que Castilla y León y Aragón seguirán "colaborando, siempre al servicio de las personas".
El acuerdo con Vox
Azcón ha sido investido este miércoles presidente de Aragón para su segundo mandato gracias al apoyo de Vox, que le ha garantizado la mayoría absoluta en las Cortes con 39 votos a favor. El líder popular ha revalidado el cargo tras el acuerdo de coalición sellado tras las elecciones de febrero.
En su discurso de investidura, Azcón ha defendido la 'prioridad nacional' para el acceso a ayudas y recursos públicos, la construcción de 4.000 viviendas asequibles, bajadas de impuestos y medidas de apoyo a la natalidad.
El dirigente popular aragonés, que lleva en el cargo desde 2023, tomará posesión en el cargo este jueves.