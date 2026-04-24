Mañueco arropa a Guardiola en su toma de posesión como presidenta de Extremadura: "Cuentas con todo mi apoyo"

El presidente de la Junta de Castilla y León en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, saluda a la presidenta de Extremadura, María Guardiola, en su toma de posesión, este viernes en Mérida

El presidente de la Junta de Castilla y León en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, ha arropado este viernes en el Anfiteatro Romano de Mérida a la presidenta de Extremadura, María Guardiola, durante su toma de posesión.

"Cuentas con todo mi apoyo", ha escrito Mañueco en una publicación en su cuenta personal de la red social X, en la que ha definido como "un verdadero placer" acompañar a la presidenta de Extremadura en tan solemne acto, al que han asistido 400 invitados.

"Cuentas con todo mi apoyo y con la colaboración de la Junta, en beneficio de extremeños y castellanos y leoneses. ¡Te deseo muchos éxitos!", ha afirmado el jefe del Ejecutivo autonómico en funciones en su publicación.

Llamamiento a la "moderación"

Guardiola ha tomado posesión este viernes como presidenta de Extremadura con un llamamiento "a la moderación y a la conversación pausada" por el bien de una ciudadanía que está "muy cansada del ruido".

Además, ha asegurado que los servicios públicos, el bienestar y la vida de las personas "van a ser la máxima prioridad" de su Gobierno. "Eso no es negociable ni es matizable", ha señalado.

Guardiola ha asegurado en su intervención que los derechos de los ciudadanos no estarán sometidos a ningún "vaivén político" y ha avanzado un equipo que pisará la calle para una Extremadura que sea escuchada "en Madrid y en Europa" y que "no se achantará" en la defensa de sus objetivos.

Una mujer "que no se detiene"

Tras jurar su cargo se ha definido a sí misma como una "mujer que no se detiene, que no renuncia y que no se resigna" porque ese es el ejemplo de su tierra, y ha expresado una defensa clara de la política desechando la idea de que "todos son iguales".

"Hay bondad y escucha en todos los partidos y en todas las instituciones y desde ahí tenemos que construir nuestra convivencia", ha zanjado.