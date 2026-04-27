UPL, Soria ¡Ya! y Por Ávila formarán el Grupo Mixto en las Cortes: Alicia Gallego será la portavoz

La nueva portavoz del Grupo Mixto, Alicia Gallego, el presidente de las Cortes, Francisco Vázquez, y el procurador de UPL Luis Mariano Santos, en la sesión constitutiva del Parlamento autonómico, el pasado 14 de abril Leticia Pérez ICAL

La Unión del Pueblo Leonés (UPL), Soria ¡Ya! y Por Ávila formarán el Grupo Mixto en las Cortes de Castilla y León durante la XII Legislatura y la leonesista Alicia Gallego será su portavoz.

UPL ha registrado este lunes en el Parlamento autonómico el Grupo Mixto, que estará conformado por sus tres procuradores, Alicia Gallego, Luis Mariano Santos y Rosa Quintanilla, el de Por Ávila, Pedro Pascual, y el de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña.

La también secretaria general de UPL, Alicia Gallego, será la encargada de ostentar la Portavocía del grupo.

Un grupo "cohesionado"

La dirigente leonesista ha reiterado la intención de contar con "un grupo cohesionado" en el que "todos puedan tener su cuota de participación" y en el que el reparto "permita a todos los componentes estar satisfechos".

Gallego encabezará un Grupo Mixto con mayoría de procuradores de la formación leonesista y que "seguirá reivindicando y reclamando las necesarias actuaciones en las tres provincias de la Región Leonesa".

"No queríamos que se nos culpe de estar poniendo trabas, que el funcionamiento de la Mesa de las Cortes dependiese de este registro, cuando no son más que excusas, y lo que reclamamos es que las Cortes comiencen a funcionar cuanto antes", ha afirmado.

"Que dejen el vodevil"

Gallego ha advertido que acumulamos "casi medio año" sin actividad legislativa en las Cortes y hay cuestiones que "no pueden esperar" a que se llegue a un acuerdo, por lo que ha demandado que "dejen el vodevil habitual" para comenzar a funcionar cuanto antes.

En este sentido, ha puesto de manifiesto que es "de vital importancia" contar "de forma urgente" con la Ley del Cuerpo de Agentes Medioambientales que volverá a promover la formación leonesista en cuanto arranque oficialmente la legislatura.

Entre otras cuestiones urgentes, Gallego ha incidido en la necesidad de que se vuelva a disponer de unos presupuestos tras varios años de un gobierno de la Junta "incapaz de llegar a acuerdos para que esta tierra dispusiese de unas cuentas actualizadas".

"Tampoco podemos esperar mucha variación a lo que llevamos viviendo y padeciendo tras casi 40 años de gobiernos sucesivos del PP a espaldas, especialmente, de las necesidades de León, Zamora y Salamanca", ha zanjado la líder de UPL.