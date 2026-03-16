El suflé del leonesismo se desinfla: la UPL no logra el esperado cuarto procurador ni grupo propio

La candidata de Unión del Pueblo Leonés, Alicia Gallego, analiza los resultados de las elecciones, junto a Luis Mariano Santos y Rosa María Quintanilla. Peio García ICAL

La Unión del Pueblo Leonés (UPL) vive ese momento agridulce en el que sabes que has hecho lo mínimo, que has cumplido, pero que querías más. Este 15-M no cambia nada, pero ellos esperaban más.

La formación leonesista afrontaba estos comicios de marzo con el objetivo de aumentar su presencia en las Cortes de Castilla y León y lograr el ansiado cuarto procurador que le permitiera constituir grupo parlamentario propio.

Sin embargo, el resultado final mantiene el mismo escenario que en la legislatura anterior, es decir, tres representantes autonómicos.

Un resultado que consolida su posición política, pero que queda lejos del salto institucional que buscaban.

Entre otras cosas porque no ha sabido aprovechar el momento. El carpe diem de una política leonesa que convive entre la tensión permanente del PSOE local (roces Diez-Cendón) y la erosión sufrida por un PP por los incendios de este pasado verano.

Primero vamos con el sabor dulce. La UPL repite así su mejor marca histórica en el parlamento autonómico y afianza su papel como cuarta fuerza política del hemiciclo, solo por detrás de Partido Popular, Partido Socialista Obrero Español y Vox.

Además, la formación regionalista logra mejorar ligeramente su porcentaje de voto a nivel autonómico, con un incremento de 0,07 puntos hasta alcanzar el 4,3% y superar los 53.500 sufragios.

El principal bastión electoral de los leonesistas sigue siendo la provincia de León. Allí la UPL se consolida como tercera fuerza política, únicamente por detrás del PSOE y del PP, y logra el 20,9% del voto, quedándose a unos ocho puntos porcentuales de los dos grandes partidos tradicionales.

Retroceso en la capital

Y ahora toca el sabor agrio. La lectura del resultado cambia si se desciende al plano municipal.

En la ciudad de León, uno de los principales caladeros electorales del partido, la UPL pierde terreno respecto a los comicios de 2022. En esta ocasión, el PP se erige como primera fuerza en la capital, desplazando a los leonesistas de ese liderazgo.

El retroceso es moderado pero significativo, ya que pierde un 0,9% de los votos en la capital leonesa, lo que refleja un cierto desgaste urbano frente al empuje de los populares.

Tampoco han salido del todo bien las cosas en la comarca de El Bierzo. Allí sigue siendo el principal desafío territorial para la formación leonesista.

En Ponferrada, capital berciana, la UPL roza el 4% de los votos, pero queda relegada a la quinta posición tras PSOE, PP, Vox y Coalición por el Bierzo.

Desde el partido reconocen que la falta de estructura orgánica en la comarca ha tenido un impacto directo en los resultados.

La propia dirección admitió que esta debilidad organizativa ha penalizado su implantación en un territorio donde el voto socialista continúa siendo dominante.

Suelo electoral

Tras conocerse los resultados, la secretaria general y cabeza de lista, Alicia Gallego, ha hecho una valoración donde combina satisfacción y autocrítica.

“Más de 50.000 votantes nos han respaldado y la UPL se consolida como tercera fuerza política. No renunciamos a nuestros objetivos, pero estamos satisfechos del trabajo realizado”, afirmó.

Gallego subrayó además que la formación fue la lista más votada en más de 50 municipios de la provincia de León y destacó que su campaña se desarrolló “sin recurrir a líderes nacionales para confrontar o polarizar”, en contraste con otros partidos.

La dirigente leonesista también puso el foco en la expansión territorial del partido, señalando que en las provincias de Zamora y Salamanca la UPL pasa a ser la cuarta fuerza política, un avance que consideran relevante para el crecimiento futuro del proyecto regionalista.

Antes de la comparecencia de Gallego, el vicesecretario general y procurador, Luis Mariano Santos, analizó el comportamiento electoral en El Bierzo.

A su juicio, el peso histórico del socialismo en la comarca continúa condicionando las aspiraciones leonesistas.

“El Bierzo es socialista y eso nos ha lastrado. Hay que trabajar para convencer en el Bierzo de la utilidad de UPL”, señaló, reconociendo que repetir los tres procuradores es un “resultado magnífico”, pero insuficiente para lograr el objetivo estratégico del partido.