El campo de Castilla y León se planta ante la industria láctea: "Es un chantaje, las empresas juegan con ventaja”

Las principales Organizaciones Profesionales Agrarias (OPA) de Castilla y León, ASAJA, UCCL y la Alianza UPA-COAG, han lanzado un órdago conjunto a las industrias lácteas que operan en la comunidad.

La exigencia es clara, quieren prorrogar al menos quince días las negociaciones de los contratos que vencen este 31 de marzo para evitar que los ganaderos firmen "a ciegas" y bajo coacción.

Según denuncian las organizaciones, las empresas han dilatado los plazos de forma deliberada para forzar acuerdos de última hora.

Las OPA critican que la mayoría de las propuestas se están realizando de forma verbal y no por escrito, con una tendencia generalizada a la baja: recortes de hasta el 14% sobre el precio de referencia actual, situado en los 52 céntimos de euro por litro.

"Las empresas juegan con ventaja. Saben que la leche es un producto perecedero y que el ganadero no puede esperar. Dejar de recoger leche el 1 de abril a quien no haya firmado sería, sencillamente, un chantaje", señalan desde la unidad de acción agraria.

Para los representantes del sector, el proceder de la industria deja en papel mojado la Ley de la Cadena Alimentaria. Denuncian que, lejos de proteger al eslabón más débil, la falta de tiempo está convirtiendo la normativa en una herramienta a favor de los intereses industriales.

Ante esta situación, las OPA han puesto sobre la mesa cuatro peticiones irrenunciables:

Ampliación del plazo: Prolongar la negociación hasta mediados de abril.

Transparencia: Que todas las ofertas de contrato se realicen por escrito.

Garantía de recogida: Que no se quede ni un litro de leche en las granjas mientras duren las conversaciones.

Retroactividad: Que el precio que se pacte finalmente se aplique con fecha de 1 de abril.

Llamada a la mediación pública

Dada la gravedad de la situación, el sector exige la implicación inmediata de la Junta de Castilla y León y del Ministerio de Agricultura. Piden a las administraciones que actúen como mediadores y vigilen de cerca posibles pactos de precios entre los principales operadores para hundir el mercado aprovechando excedentes puntuales en Europa.

"No se pueden tomar medidas cortoplacistas", advierten los ganaderos, haciendo un llamamiento también a la gran distribución.