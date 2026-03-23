Castilla y León suma 41 nuevos Soletes para disfrutar en Semana Santa: estos son los restaurantes que más brillan

Después de un invierno frío y lluvioso en gran parte del país, se ha recibido la primavera con más ganas que nunca, como aseguran desde la Guía Repsol.

Los días se van alargando y los festivos comienzan a asomar en el calendario, con lo que apetece, y mucho salir de casa.

Con la naturaleza en su máximo esplendor y la temperatura perfecta para conocer las ciudades monumentales, llega la nueva edición de Soletes para saber dónde parar en mitad del viaje o dónde disfrutar en el lugar de destino.

“Vamos a coger los Soletes de Primavera con ganas esta Semana Santa. Hay hambre de disfrutar y conocer sitios nuevos. En esta edición se incorporan lugares destacados por su propuesta gastro en los que además se puede dormir, jóvenes negocios y sitios en los que la naturaleza es protagonista”, explica María Ritter, directora de Guía Repsol.

Restaurantes de cocina tradicional y casas de comidas dentro de parques naturales y bares curiosos en los cascos históricos de las ciudades más bellas protagonizan este decimocuarto listado de Soletes, que suma más de 300 nuevos establecimientos, de los cuales 41 están ubicados en Castilla y León.

En esta edición, Guía Repsol ha reconocido a 41 Soletes de Primavera en la región. En total, la Comunidad cuenta con 677 Soletes. Estos son los nuevos:

Ávila: ‘Barraco Station’, en El Barraco; ‘El Rollo’, en Solosancho; ‘El Truco del Almendruco’, en Ávila; ‘La Cayetana’, en Piedrahíta; ‘La Escuela’, en Navalosa; ‘La Galería’, en Navaluenga, y ‘Recuncho de Gredos’, en Zapardiel de la Ribera.

Burgos: ‘El Cid’, en Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja, y ‘La Doña Clarita’, en Burgos.

León: ‘El Rincón de Armunia’ y ‘La Bicha’, en León; ‘The Kitchen Soul and Food’, en Ponferrada, y ‘Ventasierra’, en Crémenes.

Palencia: ‘El Molino de Vidrieros’, en Triollo; ‘El Perro de San Roque’, en Aguilar de Campoo; ‘Salazar’, en Frómista, y ‘Stop’, en Velilla del Río Carrión.

Salamanca: ‘200 Uvas’, ‘El Alcaraván’ y ‘Segundo’, en Salamanca.

Segovia: ‘El Panadero’, en Sepúlveda; ‘El Soportal’, en Pedraza; ‘La Casona del Mesonero’, en Palazuelos de Eresma; ‘Manrique’, en Sotosalbos; ‘Peñalara’, en Real Sitio de San Ildefonso, y ‘Vacceos’, en Coca.

Soria: ‘Nuevo Teruel’, ‘Ronimba’ y ‘York’, en Soria, y ‘Torreblanca’, en Duruelo de la Sierra.

Valladolid: ‘El Astral’, en Tordesillas; ‘Campero’ y ‘Las Kubas’, en Valladolid; ‘Jimeno Factoría’, en Olmedo; ‘La Taberna de Fuensaldaña’, en Fuensaldaña, y ‘Lo Rico de Castilla’, en Traspinedo.

Zamora: ‘AttiKo GastroBar’ e ‘Il Fornazzo’, en Zamora; ‘La Brasería de Muga’, en Muga de Sayago; ‘Me Gusta Comer’, en Rionegro del Puente, y ‘Hermanos Coomonte’, en Corrales del Vino.