Más de 30 trenes parados durante una hora en CyL y retrasos por la incidencia en la alta velocidad de Madrid

Una incidencia en la señalización en el Centro de Control de Tráfico de Puerta de Atocha ha provocado que más de 30 trenes se hayan visto bloqueados durante más de una hora en Castilla y León y severos retrasos en los trenes de alta velocidad con origen y destino Madrid.

Fuentes de Adif han asegurado a EL ESPAÑOL de Castilla y León, que debido a la avería, producida a las 7:50 horas de esta mañana, se han visto afectados "prácticamente todos" los trenes de larga distancia que pasan por la Comunidad, más de una treintena en total.

También han indicado que desde las 9:50 ya se han "recuperado" todos los centros de control de tráfico y que la incidencia se encuentra "solucionada" pero que los retrasos siguen siendo "cuantiosos" y que la situación se irá normalizando a lo largo del día.

En concreto, esas mismas fuentes han indicado que tan solo se han librado de verse afectados por la incidencia los primeros Avant de la mañana en el trayecto Valladolid-Madrid, que han podido realizar su recorrido, pero que el resto han sufrido las consecuencias de la avería.

Según han destacado, entre esa treintena de trenes se incluyen "los que suben a Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco" atravesando la Comunidad "y los que pasan por Valladolid y Segovia".

El tren entre Orense y Madrid, por ejemplo, ha estado parado en Zamora y el primer tren de la mañana ha salido de Zamora con 24 minutos de retraso y ha llegado con 32 a Madrid. Todo ello, debido a la avería registrada en plena hora punta.

Severos retrasos

La incidencia de este miércoles ha afectado al Centro de Control de Tráfico de Puerta de Atocha, que gestiona los trenes de todos los corredores de alta velocidad con origen y destino en las dos estaciones de Madrid, Atocha y Chamartín.

Los trenes que se han visto afectados son los que tenían origen o destino Madrid y la incidencia no ha afectado al resto de circulaciones

Inmediatamente se han movilizado técnicos de Adif para solucionar la incidencia y, a partir de las 8:10 horas, se ha comenzado a gestionar el tráfico de forma local, en diferentes puestos de mando de la red, lo que ha permitido restablecer la circulación, aunque con retrasos.

Finalmente, desde las 9:50 horas de esta mañana, se ha recuperado totalmente la gestión del tráfico ferroviario en las estaciones de Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes y Chamartín Clara Campoamor.

Además, se ha restablecido con normalidad el tráfico de trenes en las líneas de alta velocidad afectadas. Los trenes que se encontraban detenidos han vuelto a circular, si bien con retrasos significativos, y, a lo largo de la jornada, estos retrasos irán disminuyendo progresivamente.