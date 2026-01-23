Adif limita a 60 kilómetros por hora la velocidad en Segovia por "deformación de la vía" del AVE Madrid-Valladolid

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha activado este viernes una limitación temporal de velocidad a 60 kilómetros por hora en un tramo de la línea de alta velocidad Madrid-Valladolid, entre Segovia y Garcillán, tras detectarse una “deformación de la vía”.

La medida está generando importantes retrasos en las circulaciones ferroviarias entre la capital de España y Castilla y León.

Según han informado fuentes del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, la incidencia fue comunicada inicialmente por maquinistas que circulaban por este corredor y posteriormente verificada por los servicios de mantenimiento del gestor ferroviario. La afección se localiza entre los puntos kilométricos 68,2 y 86,4 de la línea, lo que supone un tramo de algo más de 18 kilómetros en el que los trenes no pueden superar los 60 kilómetros por hora.

La restricción está complicando el tráfico de trenes de una de las principales arterias ferroviarias del país. Por este eje circulan los servicios de alta velocidad que conectan Madrid con Segovia, Valladolid, Palencia, León y Burgos, así como los trenes que, desde el nudo de Olmedo (Valladolid), continúan hacia Zamora y Sanabria.

Además, la incidencia afecta a las conexiones de larga distancia que atraviesan Castilla y León para enlazar Madrid con Galicia —Orense y Santiago—, Asturias a través de la Variante de Pajares, Cantabria y el País Vasco. Además, algunos servicios se desvían en Olmedo (Valladolid) hacia Medina del Campo y desde esta población que cuenta con estación de alta velocidad hacia Salamanca.

A lo largo de la jornada, numerosos viajeros han recibido avisos en sus teléfonos móviles informándoles de retrasos que, en algunos casos, alcanzan hasta los 90 minutos. En los mensajes, las demoras se atribuyen al “establecimiento de distintas limitaciones de velocidad y a una incidencia operativa” en la infraestructura.