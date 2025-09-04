Nuevo caos en los trenes entre Madrid y Castilla y León con cancelaciones y retrasos: "Nos tratan peor que al ganado"

Los trenes que viajan de Madrid hasta Castilla y León -y viceversa- vuelven a sufrir retrasos y cancelaciones. Esta vez por una caída de los servidores informáticos de Adif.

Así lo han informado este jueves, 4 de septiembre, a través de la red social X. Una situación que está provocando caos en las distintas estaciones de la Comunidad y de la capital española por los miles de viajeros que no tienen ninguna información de sus trenes.

Debido a la caída de los servidores, la información de llegadas y salidas de las dos principales estaciones madrileñas -Atocha y Chamartín- no está disponible. Una situación que está provocando un gran enfado entre los ciudadanos.

Desde Renfe afirman que se está restableciendo la circulación gradualmente. Además, aseguran que se han habilitado los cambios y anulaciones sin coste para los billetes de los trenes afectados en el día de hoy.

Sin embargo, no es suficiente para los miles de viajeros que se han quedado en tierra. Desde la Asociación Tren Salamanca han compartido una imagen de cómo se encuentra la estación colapsada a causa de la incidencia.

"Otro día genial en Chamartín", lamentan. Y no han sido los únicos porque desde la Asociación Tren Segovia han denunciado que se vive el "enésimo caos" de Renfe y una "gestión penosa" de Adif. "Nos tratan peor que al ganado, cortando el hall donde hay aire acondicionado", cuestionan.

Son muchos los usuarios que han denunciado la situación a través de redes sociales. Uno de ellos aseguraba que su tren de Valladolid a Madrid se ha quedado parado "en medio de la nada" y que con estas situaciones -que son muy habituales- "no se pueden hacer planes".

Desde Renfe han informado, sobre las 19:00 horas, que los trenes con trayecto Chamartín- Madrid siguen sufriendo demoras por el sistema informático. De hecho, afirmaban que había retrasos de 90 minutos, pero que esta aproximación "podría variar".

Otros han afirmado que hay personas que deberían haber salido a las 15:40 horas en tren hacia Segovia/Valladolid y que han optado por un uber compartido para volver a casa.

Unas protestas a las que también se ha sumado la teniente alcalde de Valladolid, Irene Carvajal, quien ha recordado que para muchos el tren es "su medio de transporte" para acudir al trabajo en Madrid.

"La ineficiencia del ministro tiene consecuencias graves para nuestros vecinos. Pero en vez de dar una solución, Óscar dedica sus esfuerzos a impedir el soterramiento en Valladolid", ha expresado.