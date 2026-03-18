El 18% de los médicos de Castilla y León secundan la huelga: 6.170 consultas y 232 operaciones canceladas

La huelga convocada este miércoles en los centros sanitarios de la Junta por los sindicatos médicos ha tenido un seguimiento medio del 18%, según los datos registrados por la Gerencia Regional de Salud en las once áreas de salud de la Comunidad en el turno de mañana.

Además, se han cancelado un total de 232 intervenciones quirúrgicas, 450 pruebas diagnósticas y 3.736 consultas externas programadas en los hospitales de la Comunidad.

El paro, convocado a nivel nacional contra el nuevo Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad, ha alcanzado una media del 22% en Atención Hospitalaria, con 1.157 profesionales en huelga, y del 9% en Atención Primaria, con 218.

En concreto, han secundado la huelga un total de 1.375 facultativos de los 7.796 efectivos disponibles este miércoles en el turno de mañana.

Por provincias, en Ávila la han secundado el 9,9%, con 42 médicos en huelga; en Burgos el 25,7 %, con 228 en huelga; en León el 19,9%, con 365; en Palencia el 20%, con 79 y en Salamanca el 14,1%, con 202.

En Segovia el 13,9%, con 59; en Soria el 24,5%, con 55; en Valladolid el 17,1%, con 300; y en Zamora el 10,2 %, con 45.

Además, la tercera jornada en huelga de los médicos en el mes de marzo ha tenido un total de 6.170 consultas estimadas suspendidas de medicina familiar y pediatría en el turno de mañana.

Por áreas de salud, en Ávila se han suspendido 420; en Burgos 700; en León 1.977; en El Bierzo 91; en Palencia 406; en Salamanca 819; en Segovia 280; en Soria 483; en Valladolid Este 343; en Valladolid Oeste 273 y en Zamora 378.