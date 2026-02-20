Canceladas más de 59.000 consultas, 1.200 cirugías y 2.964 pruebas en Castilla y León por la huelga de los médicos

La huelga de médicos en Castilla y León, desarrollada entre el 16 y el 20 de febrero de 2026, ha concluido con un impacto significativo en la asistencia sanitaria de la Comunidad, acumulando un total de 59.117 consultas canceladas.

Según los datos definitivos, la mayor afectación se ha registrado en la atención primaria con 37.600 citas suspendidas, mientras que en el ámbito hospitalario la cifra asciende a 21.517. A esto se suma la suspensión de 1.200 intervenciones quirúrgicas y casi 3.000 pruebas diagnósticas a lo largo de toda la semana.

En la jornada de cierre de este viernes, el paro ha registrado un seguimiento medio del 23,1% durante el turno de mañana. La incidencia ha sido notablemente dispar entre niveles asistenciales, alcanzando un 29% en los hospitales frente al 13% registrado en los centros de salud.

En términos absolutos, 1.674 facultativos de los 7.226 disponibles secundaron la huelga en las nueve provincias de la región.

Por territorios, León y Soria han encabezado el seguimiento de la protesta, ambas por encima del 31%, seguidas de cerca por Burgos con un 27,7%. En el extremo opuesto se sitúan Ávila y Zamora, con incidencias del 10,7% y 16,1% respectivamente.

Valladolid, pese a tener un seguimiento porcentual medio (21,4%), fue la provincia con mayor número de profesionales en huelga en valores absolutos, sumando 396 facultativos.

El balance de esta última jornada refleja la complejidad de la situación en los centros de Sacyl, con más de 10.000 consultas de medicina familiar y pediatría suspendidas solo en el turno de mañana. Áreas de salud como las de León y Burgos han sido las más afectadas en este sentido, superando ambas las 1.900 cancelaciones.

Asimismo, la actividad hospitalaria del viernes se ha visto alterada con la anulación de 240 cirugías y más de 4.000 consultas externas programadas.