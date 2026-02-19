La huelga médica hace estragos en Castilla y León: pacientes que acuden a su cita y el médico no está

Mónica García, ministra de Sanidad, en el Consejo de Ministros. A. Pérez Meca / Europa Press

La cuarta jornada de huelga nacional de médicos sigue dejando una huella profunda en el sistema sanitario de Castilla y León. Según los datos oficiales de la Gerencia Regional de Salud, un total de 1.523 médicos de la Comunidad se sumaron este jueves a la protesta, lo que supone un seguimiento medio del 18,6% sobre los 8.174 efectivos disponibles en el turno de mañana.

Esta situación está provocando que sean muchos los pacientes que acuden a su cita médica al hospital, pero que una vez allí se tienen que ir porque el médico ha decidido hacer huelga.

Carriedo, portavoz de la Junta, reconoce la dificultad de avisar a los pacientes con antelación, ya que los facultativos no tienen la obligación legal de comunicar si secundarán la huelga.

"Somos conscientes de que hay gente que va y el médico no está; intentamos reprogramar cuanto antes, pero el trastoque es inevitable".

El impacto ha sido especialmente crítico en la Atención Hospitalaria, donde uno de cada cuatro profesionales (25%) secundó el paro, frente a un seguimiento más moderado en Atención Primaria, que se situó en el 8%.

El seguimiento ha sido desigual por provincias, destacando la alta participación en las áreas orientales y centrales de la Comunidad

En concreto, han secundado la huelga un total de 1.523 facultativos de los 8.174 efectivos disponibles hoy en el turno de mañana. Por provincias, el seguimiento fue el siguiente: Ávila, 7,5 por ciento, 39 médicos en huelga; Burgos, 29,2 por ciento, 246 en huelga; León, 21,8 por ciento, 358; Palencia, 21,1 por ciento, 90 médicos; Salamanca, 14,7 por ciento, 274 facultativos; Segovia, 14,4 por ciento, 61; Soria, 35,4 por ciento, 74; Valladolid, 17,7 por ciento, 326 médicos; y Zamora, 13 por ciento, 55 médicos en huelga.

Miles de pacientes afectados

Las consecuencias directas para los ciudadanos se traducen en miles de citas y procedimientos cancelados. Solo en el turno de mañana, se estima la suspensión de 6.840 consultas de Medicina Familiar y Pediatría.

En el ámbito hospitalario, la actividad quirúrgica y diagnóstica también ha sufrido un serio revés con 224 intervenciones quirúrgicas canceladas, 665 pruebas diagnósticas suspendidas, 4.418 consultas externas programadas que no pudieron llevarse a cabo.

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha comparecido para analizar la situación, subrayando la "transparencia" de la administración al ofrecer datos detallados y advirtiendo sobre la gravedad de un conflicto que se prevé largo.

"Estamos ante una huelga convocada para toda una semana cada mes hasta junio. El impacto es muy relevante y perjudicial para el conjunto de los ciudadanos", señaló Carriedo.

El portavoz ha querido desvincular a la Junta de las causas del conflicto, señalando directamente al Ejecutivo nacional. Carriedo recordó que las competencias autonómicas ya han sido objeto de acuerdos (como las 35 horas o la carrera profesional), pero que este paro responde a una reforma del Estatuto Marco, competencia exclusiva del Gobierno central.

Por este motivo, la Junta insta al Ministerio de Sanidad a sentarse con los sindicatos para detener una sangría que "aumentará los datos de espera en este semestre".

Para la Junta, el coste económico es secundario: "Lo que menos nos interesa es el dinero; lo importante es el impacto sobre los pacientes que no tienen la culpa y ven retrasadas sus citas".