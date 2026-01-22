Castilla y León pide un acuerdo entre el Gobierno y los médicos que evite la huelga: "Que cumplan sus reivindicaciones"

El portavoz y consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este jueves Rubén Cacho ICAL

La Junta de Castilla y León ha confiado este jueves en que el Gobierno de España y los representantes de los médicos alcancen un acuerdo que evite la huelga indefinida programada a partir del próximo 16 de febrero contra el borrador del nuevo Estatuto Marco propuesto por el Ministerio de Sanidad y que se encuentra verbalmente acordado con los sindicatos mayoritarios del ámbito sanitario.

El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha asegurado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este jueves, que el "deseo" del Ejecutivo autonómico es "que se pueda alcanzar un acuerdo entre el Gobierno y los representantes de los trabajadores que han planteado esa iniciativa".

"Respetamos la huelga, comprendemos los motivos por los cuales se produce y nuestro deseo es que se pueda alcanzar un acuerdo y se vean satisfechas esas reclamaciones. Nosotros estamos siempre del lado de los profesionales sanitarios que prestan su servicio al conjunto de la sociedad", ha señalado.

Carriedo ha reconocido que la huelga "tiene un impacto" en una competencia que gestiona la Junta, como es la Sanidad, y que "tiene consecuencias desde el punto de vista de algunas operaciones, intervenciones o pruebas que puedan no realizarse". "Por eso nuestro deseo es que finalmente no se lleve a cabo esta huelga porque se satisfagan las reivindicaciones", ha zanjado el portavoz del Gobierno autonómico.