Castilla y León pide un acuerdo entre el Gobierno y los médicos que evite la huelga: "Que cumplan sus reivindicaciones"
Carriedo ha asegurado que la Junta "respeta" el paro indefinido convocado a partir del próximo 16 de febrero y que comprende "los motivos por los cuales se produce" pero ha confiado en que "finalmente no se lleve a cabo".
Más información: La huelga médica mantiene el pulso al Ministerio en Castilla y León: uno de cada cuatro no fueron hoy tampoco a trabajar
Noticias relacionadas
- La huelga médica mantiene el pulso al Ministerio en Castilla y León: uno de cada cuatro no fueron hoy tampoco a trabajar
- Más del 25% de los médicos de Castilla y León secundan la huelga contra el Estatuto Marco de Mónica García
- Cientos de sanitarios de Castilla y León, "dispuestos a ir a huelga" si la ministra de Sanidad no acuerda el estatuto marco
La Junta de Castilla y León ha confiado este jueves en que el Gobierno de España y los representantes de los médicos alcancen un acuerdo que evite la huelga indefinida programada a partir del próximo 16 de febrero contra el borrador del nuevo Estatuto Marco propuesto por el Ministerio de Sanidad y que se encuentra verbalmente acordado con los sindicatos mayoritarios del ámbito sanitario.
El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha asegurado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este jueves, que el "deseo" del Ejecutivo autonómico es "que se pueda alcanzar un acuerdo entre el Gobierno y los representantes de los trabajadores que han planteado esa iniciativa".
"Respetamos la huelga, comprendemos los motivos por los cuales se produce y nuestro deseo es que se pueda alcanzar un acuerdo y se vean satisfechas esas reclamaciones. Nosotros estamos siempre del lado de los profesionales sanitarios que prestan su servicio al conjunto de la sociedad", ha señalado.
Carriedo ha reconocido que la huelga "tiene un impacto" en una competencia que gestiona la Junta, como es la Sanidad, y que "tiene consecuencias desde el punto de vista de algunas operaciones, intervenciones o pruebas que puedan no realizarse". "Por eso nuestro deseo es que finalmente no se lleve a cabo esta huelga porque se satisfagan las reivindicaciones", ha zanjado el portavoz del Gobierno autonómico.