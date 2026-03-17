El mayor bote de la historia de La Primitiva, validado en Castilla y León: lluvia de billetes con más de 126 millones

La Administración de Salamanca que ha dado el mayor premio de la historia de La Primitiva. Fotografía: SELAE.

En el sorteo de La Primitiva de este lunes, 16 de marzo, hay un boleto acertante de categoría especial (seis aciertos y el reintegro que con el premio acumulado de primera categoría (seis aciertos) cobrará 126.459.236,14 euros.

Dicho boleto ha sido validado a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado en la administración de Salamanca que se ubica en la calle Francisco Montejo, 11 de la capital charra.

Este es el mayor premio repartido en La Primitiva en toda su historia. El anterior premio más importante data de octubre de 2015 donde un acertante de Barcelona ganó más de 101 millones de euros.

Los otros dos boletos de primera categoría (seis aciertos) han sido validados en Almería y en Castellón.

La combinación ganadora ha sido la formada por los números: 40-44-23-05-28-08 con el complementario el 18 y el reintegro el 6. El joker ha sido el 4706895.