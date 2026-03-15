Más de dos millones de electores llamados a las urnas: CyL elige 82 representantes entre 25 partidos

Castilla y León afronta mañana una jornada electoral decisiva en la que 2.097.768 ciudadanos están llamados a las urnas para elegir a sus representantes en las Cortes autonómicas.

Tras semanas de campaña y meses de preparación, la Comunidad se prepara para una votación que definirá el nuevo equilibrio político del Parlamento regional y el futuro Gobierno autonómico.

En total, los electores elegirán a 82 procuradores, uno más que en la anterior legislatura, después de que el incremento de población en Segovia haya permitido a esta provincia sumar un escaño adicional en el hemiciclo.

Del total de ciudadanos llamados a votar, 1.917.546 forman parte del censo de residentes en España (CER), con 81.890 nuevos electores respecto a las elecciones autonómicas de 2022.

Por su parte, el censo de residentes ausentes en el extranjero (CERA) asciende a 180.222 personas, lo que supone 20.143 nuevos inscritos.

En el caso del voto exterior, la documentación informativa se remitió entre el 7 y el 13 de febrero, mientras que las papeletas fueron enviadas entre el 18 y el 22 de febrero, dentro del calendario previsto por la administración electoral.

Además, el voto por correo vuelve a registrar un incremento. La empresa pública postal admitió 54.318 solicitudes, lo que supone 3.280 más que en 2022, cuando se registraron 51.038 peticiones, un aumento del 6,42 por ciento.

De estas solicitudes, 37.641 se tramitaron en oficinas postales y 16.677 se gestionaron de forma telemática a través de la web.

Durante todo el proceso electoral, Correos ha reforzado sus recursos humanos, logísticos y tecnológicos para garantizar el correcto desarrollo de este sistema de voto.

El actual presidente de la Junta, y candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, parte como favorito para revalidar la victoria. Según los sondeos, aspira a subir ligeramente (entorno a los 32 procuradores), pero seguiría necesitando apoyo externo.

Por su parte, el PSOE con Carlos Martínez Mínguez, el alcalde de Soria que debuta como candidato, busca el "cambio" tras décadas de gobiernos populares. Las encuestas le sitúan en una horquilla de resistencia o ligero descenso respecto a 2022. Aunque hay quien ya habla de un posible sorpasso.

Mientras Vox, con Carlos Pollán, volverá a ser el juez. Los sondeos apuntan a un crecimiento sólido, pudiendo superar incluso el 20% de los votos. Su objetivo es ser indispensable para que Mañueco mantenga la Junta, pero en esta ocasión imponiendo sus reglas.

Mientras que las fuerzas provincialistas (como UPL, Soria ¡Ya! o Por Ávila) buscan consolidar sus espacios pero sabedores de que no serán influyentes en la gobernabilidad.

Lo que no pinta bien es el horizonte para las fuerzas de izquierda, ya que Podemos puede desaparecer de las Cortes e IU aspira a un procurador.

Una oferta electoral amplia

Los ciudadanos podrán elegir entre 25 partidos y coaliciones, que han presentado 130 candidaturas en el conjunto de la Comunidad, aunque nueve de ellas concurren en todas las provincias.

Entre las formaciones que se presentan en las nueve circunscripciones se encuentran Partido Popular, Partido Socialista Obrero Español, Vox, Izquierda Unida dentro de la coalición IU-Movimiento Sumar-Verdes Equo, Podemos, Partido Castellano-Tierra Comunera, Partido Animalista con el Medio Ambiente y Escaños en Blanco, entre otros.

A ellos se suman formaciones regionalistas, provinciales y nuevas plataformas que aspiran a ganar presencia en el Parlamento autonómico, reflejo de la creciente fragmentación política en Castilla y León.

Entre las candidaturas destacadas figura Silvia Clemente, antigua presidenta de las Cortes y exdirigente del PP, que vuelve a la primera línea política con el partido Nueve Castilla y León, presente en siete provincias y en coalición con Decide Burgos en esta última.

También concurren partidos de ámbito provincial o regional como Unión del Pueblo Leonés, Por Ávila o Soria Ya, que en anteriores comicios lograron representación o protagonismo territorial.

La provincia con mayor número de candidaturas es Valladolid, donde se elegirán 15 procuradores, el mayor número de toda la Comunidad, y donde concurren 17 listas.

Le siguen León, Salamanca y Zamora, con 16 candidaturas cada una, mientras que Palencia suma 15.

Por su parte, Ávila y Burgos cuentan con 14 listas, frente a las 12 de Soria —que elige cinco procuradores— y las 11 de Segovia, provincia que contará con siete representantes, uno más que en la actual legislatura.

Más de 30.000 personas en el dispositivo electoral

La organización del proceso moviliza a más de 30.000 personas en toda la Comunidad. Entre ellas destacan 13.410 miembros de mesas electorales, 4.470 representantes de la Administración (uno por cada mesa) y 1.228 secretarios municipales.

El dispositivo se completa con 123 jueces de primera instancia, 2.125 jueces de paz, 306 integrantes de las juntas electorales y 144 empleados de la Junta implicados en la coordinación del proceso.

En el ámbito de seguridad participarán más de 6.000 agentes de la Guardia Civil, 2.185 efectivos del Cuerpo Nacional de Policía y 624 policías locales.

Para facilitar el acceso al voto en zonas rurales, se han habilitado 301 rutas de transporte para electores, además de 88 solicitudes de voto accesible dirigidas a personas con discapacidad visual.

En total se habilitarán 2.910 locales electorales que albergarán 4.470 mesas de votación. Para el desarrollo de la jornada se distribuirán más de 26,4 millones de papeletas, 6,3 millones de sobres, 44.385 actas electorales, más de 51.000 manuales para miembros de mesa y 178.805 impresos electorales.

La organización del proceso comenzó incluso antes del verano pasado debido a la complejidad técnica y logística que supone garantizar el derecho al voto en una comunidad extensa y con fuerte dispersión territorial.

Resultados

A lo largo del domingo se ofrecerán comparecencias oficiales para informar de la apertura de los colegios, los datos de participación y el cierre de la jornada.

Si se cumplen las previsiones, los resultados definitivos podrían conocerse entre las 22.30 y las 23.00 horas, momento en el que comenzará a perfilarse el nuevo mapa político de Castilla y León.