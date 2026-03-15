Mañueco, Martínez y Pollán, satisfechos con el aumento de participación: "Cuanta más gente vote, mejor"

Mañueco, Pollán y Carlos Martínez ya han votado. Los principales candidatos a la Presidencia de la Junta ya han ejercido su derecho al voto en las elecciones autonómicas de Castilla y León de este 15 de marzo.

Una jornada en la que han coincidido en llamar a la participación y en destacar la importancia de la decisión que tomen los ciudadanos en las urnas para el rumbo político de la Comunidad durante los próximos cuatro años.

El candidato del Partido Popular, Alfonso Fernández Mañueco, ha votado en Salamanca y ha definido la jornada como “intensa para todos”.

Tras depositar su papeleta, ha agradecido el trabajo de los medios de comunicación y ha lanzado un llamamiento a la participación. “Hoy decidimos el gobierno que queremos para los próximos cuatro años”, ha afirmado, animando a los ciudadanos a acudir a las urnas.

Mañueco ha insistido en que una alta participación fortalece la democracia. “Invito a todos a participar. Cuanta más gente vote, mejor para todos”, ha señalado, al tiempo que ha deseado que la jornada transcurra “con normalidad y sin incidentes”.

El candidato popular también ha valorado positivamente el incremento de participación registrado hasta el momento, al considerar que “un punto más que hace cuatro años es una buena noticia”.

Durante el día ha asegurado que lo afrontará con tranquilidad, destacando que su familia también participa en la jornada electoral, con su mujer como secretaria interventora y sus hijas como apoderadas del PP.

Martínez: "Necesitamos un revulsivo"

Por su parte, el candidato del PSOE, Carlos Martínez, ha ejercido su derecho a voto en el colegio Fuente del Rey de Soria acompañado por sus hijos, concejales del Ayuntamiento y militantes socialistas. Tras votar, ha defendido que Castilla y León, el PSOE a nivel nacional y el progresismo europeo necesitan el “revulsivo” que supondría una victoria socialista en estas elecciones para frenar el auge de la “extrema derecha”.

Carlos Martínez vota junto a su hijo en Soria ICAL

Martínez ha subrayado que la jornada es una oportunidad para que la ciudadanía haga visible su voz a través de las urnas. “El protagonismo lo tiene hoy la ciudadanía, que es quien tiene que alzar la voz”, ha afirmado, animando a los castellanos y leoneses a participar por la importancia que tiene el voto para la democracia.

En el plano personal, ha reconocido vivir el día con “tensión y nervios”, asegurando que mantiene “un nudo permanente en el estómago.

Pollán: "Nos han demonizado"

El candidato de Vox, Carlos Pollán, ha votado en las Escuelas Viejas de Carbajal de la Legua, en León, desde donde ha afirmado que este es “el día de la esperanza y de la ilusión para quienes quieren que esto cambie”.

Pollán ha asegurado sentirse “tranquilo” y ha señalado que espera que las urnas reflejen el deseo de cambio de políticas en Castilla y León.

El candidato de Vox a la Presidencia de Castilla y León, Carlos Pollán, ejerce su derecho al voto Europapress

Tras una campaña que ha calificado de “muy intensa”, el candidato de Vox también ha hecho referencia al papel de algunos medios de comunicación, criticando que, en su opinión, algunos han tratado de “demonizar” a su formación durante la campaña. Pollán seguirá el desarrollo de la noche electoral desde un hotel en Valladolid junto a su equipo.