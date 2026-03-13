Mañueco advierte en el cierre de campaña que no votar al PP "es darle la llave a las políticas sectarias del sanchismo"

El presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el candidato a la reelección como presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, durante el acto de fin de campaña del PPCyL en Valladolid, este viernes Rubén Cacho ICAL

El candidato del PP a la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado en el cierre de campaña del partido este viernes en Valladolid que "todo lo que no sea votar al PP" este domingo significará "darle la llave a las políticas sectarias de un sanchismo en declive".

"Llamo a concentrar el voto el domingo en el PP, no hay otro camino para que Castilla y León esté libre del sanchismo. Yo no quiero el modelo de gestión de Óscar Puente y Ana Redondo en esta tierra", ha afirmado, acompañado del presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo.

Mañueco ha insistido en que "cada voto que no sea para el PP será un éxito para el sanchismo" y que "cada escaño que no sea para el PP será un escaño más para los intereses de Sánchez que son frenar el futuro para Castilla y León".

"A los que bloquean les respondemos con gestión y a los que desprecian a nuestra gente les respondemos con respeto y por eso hemos puesto encima de la mesa un programa con 1.031 medidas que vamos a cumplir", ha afirmado.

"Una lección de mesura"

Y ha recordado que Castilla y León "no es la periferia de ningún debate nacional". "Somos el centro de gravedad de este país, el corazón de España, y lo vamos a demostrar el 15 de marzo", ha afirmado.

Y ha señalado que la Comunidad va a dar"una lección de mesura, estabilidad y centralidad al resto de España". "No hace falta gritar para ser firmes, insultar para ser críticos ni dividir para ganar", ha añadido.

Mañueco ha asegurado que, si recibe la confianza mayoritaria este domingo en las urnas, "el día 16 habrá nuevas Cortes y habrá Gobierno y presupuestos".

"La gente no quiere ocurrencia, espera trabajo, diálogo y mesura. Esto va de gestionar y gobernar. El domingo tenemos la oportunidad de poner la primera piedra para que Castilla y León esté entre las tres mejores comunidades de España para vivir", ha señalado.

La "amenaza" del sanchismo

El candidato del PP ha apuntado que "el ruido no se acalla con indignación, se acalla con votos, los problemas no se resuelven señalándolos, se resuelven trabajando, especialmente cuando no hay campaña electoral".

"Cada voto que no sea para el PP será un éxito para el sanchismo, cada escaño que no sea para el PP será un escaño más para los intereses de Sánchez que son frenar el futuro para Castilla y León", ha insistido.

Y ha hecho hincapié en que "nos jugamos mucho el domingo". "O cuatro años de Gobierno del PP o la amenaza de un sanchismo que destruirá lo que tantos años ha costado levantar entre todos, prosperidad y gestión de los servicios públicos", ha afirmado.

Mañueco ha pedido que "nadie se quede en casa" este domingo.

"No os fiéis de las encuestas, las urnas hablan el domingo y la única encuesta que sirve es la del 15 de marzo. Cada voto es vital y lo que ocurra el domingo condicionará los próximos cuatro años de esta tierra. Tenemos que llenar las urnas de votos"; ha zanjado.