Mañueco pide dar una lección a España de "mesura y centralidad" el 15-M: "Habrá Gobierno y presupuestos"

El candidato del PP a la reelección como presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, participa en un acto electoral en el municipio abulense de Candeleda, este jueves Rubén Cacho ICAL

El presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, ha pedido dar una lección a España de "mesura, estabilidad y centralidad" en las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo. "Habrá Gobierno y presupuestos", ha afirmado.

Mañueco ha advertido en un acto en el municipio abulense de Candeleda de que cada voto que no vaya a los populares "es un éxito de la izquierda" y ha cargado contra Vox por aspirar solo a "tener votos para bloquear y paralizar".

"Hay quienes no buscan gobernar, que lo único que quieren es entregar una victoria a Sánchez y hay otros que no son capaces de ganar a la izquierda y tampoco quieren gobernar, solo quieren tener votos para bloquear y paralizar, para que no pase nada. Y ante todo eso nosotros lo que decimos es gestión", ha señalado.

El candidato del PP ha cargado contra sus rivales por "reírse" de sus propuestas. "Nosotros no nos reímos cuando una persona mayor necesita un ascensor o cambiar su bañera por un plato de ducha y nosotros vamos a estar ahí. Nosotros no hacemos chistes con el acceso a la universidad y hemos comprometido la matrícula del primer curso gratuita", ha recordado.

"No necesitamos poner a rivales"

Y ha asegurado que tampoco se toman " a broma" la ayuda para sacarse el carné de conducir porque en los pueblos de Castilla y León "ese carné es la llave del mercado laboral".

"A los que se ríen de nuestras propuestas nosotros les respondemos con trabajo, a los que apuestan por el bloqueo nosotros les respondemos con gestión y a los que desprecian a nuestra gente nosotros les respondemos con mucho respeto", ha afirmado, destacando su programa de 1.031 medidas que se ha comprometido a "cumplir".

"Todos los compromisos los vamos a cumplir, no somos un partido que esté preocupado de Twitter, nosotros somos el partido de las soluciones, no hemos venido a hablar de las cosas de políticos, hemos venido a hablar de lo que le preocupa a la gente", ha añadido.

Y ha lanzado un dardo a Vox por haber colocado las figuras de él mismo y del candidato socialista, Carlos Martínez, con el lema 'Que no te estafen', en sus carteles electorales. "Nosotros no necesitamos poner a nuestros rivales en nuestros carteles electorales, tenemos un proyecto propio que no va contra nadie, que va a favor de esta tierra", ha recalcado.

Una "lección" a España

Mañueco ha asegurado que Castilla y León "merece un proyecto" y que no es "la periferia de ningún debate nacional". "Somos el centro de gravedad de este país, somos el corazón de España y el 15 de marzo vamos a demostrarlo y vamos a dar una lección de mesura, de centralidad y estabilidad al resto de España. No hace falta gritar para ser firme, insultar para ser crítico ni dividir para ganar", ha apuntado.

El candidato popular ha afirmado, además, que si el PP recibe la confianza mayoritaria de los castellanos y leoneses el próximo domingo, "el 16 de marzo habrá nuevas Cortes, después habrá Gobierno y después habrá presupuestos".

"La gente no nos pide ocurrencias, espera diálogo, mesura y trabajar después de las elecciones y estas elecciones van de eso, de gestionar y de gobernar. Queremos que Castilla y León esté entre las tres mejores comunidades para vivir, queremos que venga gente a vivir y para que eso ocurra hay que salir a votar el 15 de marzo", ha señalado.

Mañueco ha señalado que el ruido "no se acalla con indignación, se acalla con votos" y que "los problemas no se resuelven señalándolos, se resuelven trabajando día tras día".

Un "éxito" de la izquierda

"Cada voto que no vaya al PP es un éxito de la izquierda, cada escaño que el 15 de marzo no sea para el PP dará un éxito a los intereses de Sánchez que son frenar el futuro de esta tierra", ha añadido.

El candidato popular ha pedido "una movilización total" y ha recordado que "nada está hecho" y que "la única encuesta que vale es la de las urnas".

"Cada voto es vital, cada voto cuenta y cada voto aporta, lo que ocurra el próximo domingo va a condicionar nuestra vida los próximos cuatro años. O se vota por la solución que representa el PP o se vota por el problema. Vamos a por ello, lo tenemos al alcance de la mano", ha afirmado.

Y ha pedido "llenar de votos del PP las urnas". "Hay que seguir trabajando estas últimas 48 horas, vamos a por todas, vamos a por la victoria. Cuento con vosotros y vamos a ganar", ha zanjado.