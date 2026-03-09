Mañueco avisa del riesgo de que el bloqueo de Vox a Guardiola se repita en CyL: "Cada voto que no sea para el PP es para Sánchez"

El presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, durante su intervención en el municipio zamorano de Toro, este lunes Rubén Cacho ICAL

El presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, ha advertido este lunes del riesgo de que el bloqueo de Vox a la investidura de la candidata popular en Extremadura, María Guardiola, se repita en la Comunidad tras las elecciones del próximo 15 de marzo y ha advertido de que "cada voto que no sea para el PP es un voto para la izquierda".

"Cada escaño que no sea para el PP es un escaño que está al servicio de los intereses de Sánchez y Sánchez lo que quiere es frenar el futuro de Castilla y León, que lo representa y lidera el PP. Ante lo ocurrido en Extremadura, tenemos que unir esfuerzos y concentrar esfuerzos, el 15 de marzo o se vota por la solución o se vota por el problema y la solución es votar al PP", ha asegurado en un acto en el municipio zamorano de Toro.

Mañueco ha asegurado que "solo el PP tiene un proyecto de futuro" y que los populares son los únicos que quieren "gobernar" mientras "otros solo vienen a bloquear". "Nosotros estamos aquí siempre y hemos pisado caminos que otros no se molestan en recorrer, hemos escuchado voces que otros no se molestan en oír, llevamos miles de kilómetros recorridos y tenemos vuestra fuerza", ha afirmado.

Y ha lanzado un dardo a Vox y PSOE asegurando que el PP "no viene a buscar un hueco para influir ni a poner palos en las ruedas, ni quiere ser el líder de la oposición". "Eso se lo dejamos a otros, nosotros venimos a trabajar desde el primer día. Y quienes no quieran participar de la solución que se aparten y quienes quieran formar parte del futuro de esta tierra que lo digan alto y claro", ha apuntado.

"El PSOE no es de fiar"

El candidato popular ha insistido en que no pactará "nunca" con "el sanchismo de Castilla y León". "Sánchez ha demostrado que esta tierra no le importa, que nuestras necesidades no están en su agenda y voy a defender a Castilla y León por encima del interés de Sánchez y de todos sus socios", ha afirmado.

Y ha asegurado que el PSOECyL "no es de fiar" y que "cuando tienen que elegir entre Castilla y León y Sánchez eligen siempre Sánchez". "Yo eso no lo quiero", ha afirmado, defendiendo que el PP tiene un programa con más de 1.000 medidas mientras "otros hacen campaña electoral con un micrófono y cuatro titulares".

"Tenemos un proyecto para que Castilla y León esté entre las tres mejores comunidades de España para vivir y un programa que está construido medida a medida, persona a persona, sector a sector y solución a solución porque queremos competir con los mejores y lo tenemos todo: historia, recursos y muchas posibilidades y, lo mejor, la gente de esta tierra", ha subrayado.

Mejora de consultorios locales

Mañueco ha expuesto las medidas del programa del PP para el medio rural y ha apostado por "crear un fondo especial para modernizar los consultorios locales, mejorar el confort de los pacientes y los profesionales y que eso contribuya a mejorar la atención en los consultorios".

"Vamos a dotar de una ambulancia de soporte vital básico a todos los centros de salud rurales con punto de atención continuada, completaremos los 35 que aún no la tienen llegando a 158", ha añadido, recordando que esto se suma "a los nuevos helicópteros medicalizados" y que "el de Zamora llegará antes del verano".

Y ha hecho hincapié en que Castilla y León "va a ser la comunidad de España con más helicópteros, el doble que la segunda, y la que tenga más vehículos de emergencias de toda España".

"Vamos a seguir extendiendo las unidades de fisioterapia y afrontamiento activo del dolor crónico en el medio rural, incorporar ecografías, analíticas de urgencia y electrocardiografía digital", ha señalado.

Y se ha comprometido a "intensificar los cuidados de los pacientes crónicos en su domicilio para evitar desplazamientos innecesarios, desarrollar programas de salud para atención personalizada y específica para las mujeres, 50+ y 70+, y dar 3.000 euros de ayuda para las farmacias de los pueblos cuya viabilidad esté comprometida".

Colegios rurales abiertos

En el ámbito de la educación, ha apostado por "mantener abiertos todos los colegios con tres o cuatro alumnos, con un total de 46 centros en Castilla y León". "Vamos a completar la digitalización y conexión a internet de todas las aulas de la Comunidad, vamos a colaborar en el mantenimiento y modernización de los colegios rurales de la mano de ayuntamientos y diputaciones", ha añadido.

"En los servicios sociales queremos incrementar la atención a los vecinos con ayudas para el reparto de la comida a domicilio. Es algo especialmente relevante y hay una colaboración estrecha entre los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y con diputaciones en los de menos de 20.000", ha recordado.

Y ha apostado por "mejorar el transporte a la demanda para conectar las poblaciones con las cabeceras de comarca, mantener la gratuidad de las líneas interurbanas de autobús con la tarjeta Buscyl y estudiar la forma de mejorar la conexión de la capital de provincia con sus municipios colindantes".

Ayudas a la vivienda

En materia de vivienda, Mañueco ha recordado que los jóvenes de Castilla y León "tendrán impuesto cero de transmisiones patrimoniales en la compra de su primera vivienda en el medio rural".

"Y si la vivienda es nueva podrán deducirse el 15% de las aportaciones que hagan a la compra de su vivienda. También ayudas al alquiler en el medio rural hasta el 60% y si eres joven hasta el 75%. Y vamos a ayudar a comprar la vivienda pública que construimos desde la Junta con un descuento medio del 20% y en torno a unos 30.000 euros", ha detallado.

Por otro lado, ha destacado los impuestos cero para la compra de un local en el medio rural y la transmisión de explotación agraria prioritaria. "También impuesto cero en la transmisión de maquinaria y otros elementos vinculados a la explotación agraria, queremos esto mismo en las escrituras de fincas rústicas por agrupación o segregación y cuando se produce compra o venta del suelo industrial terciario en el medio rural", ha añadido.

Y ha señalado que aquel que quiera abrir o reformar un comercio o comprar un vehículo vinculado al negocio recibirá 5.000 euros de ayuda y 3.000 euros "para mantener abierta la tienda, el bar o la farmacia". "Y si el bar pone un servicio de tienda para productos básicos porque no hay tienda en ese municipio tendrá otros 3.000 euros adicionales. Un pueblo con bar es un pueblo con vida, es un pueblo abierto", ha defendido.

Apoyo al comercio

Mañueco se ha comprometido también a subvencionar el comercio ambulante "para que pueda llevar todos los productos a todos los rincones" y ha defendido el impulso del suelo industrial. "Queremos llegar a 2.600 hectáreas de suelo industrial y queremos que 600 sean al menos en el medio rural con una inversión prevista de 150 millones de euros a lo largo de los próximos años", ha destacado.

El candidato del PP ha asegurado que la Comunidad "seguirá pagando la PAC más rápido que ninguna otra comunidad, invirtiendo en regadíos, ayudando a la modernización de explotaciones, a la incorporación de jóvenes al campo, incrementará hasta el 25% la bonificación de contratación de seguros agrarios especialmente para los jóvenes e impulsará dos planes para el ovino caprino y para el extensivo".

Y ha destacado las "ayudas para la incorporación a la actividad, relevo generacional, modernización y apoyo a la mujer rural en la producción agropecuaria, porque donde está la mujer se fija población".

"Queremos que nuestras cooperativas se incrementen y aumenten de tamaño y vamos a dar ayudas para que se puedan incorporar los socios a las cooperativas, promoción de artesanos en el sector agroalimentario y en el no alimentario también", ha añadido.

Plazas de toros rurales

En patrimonio, ha recordado el fondo específico de ayudas "para arreglar de manera progresiva todas las iglesias del mundo rural" y ha sacado pecho del compromiso del PP con la tauromaquia.

"Vamos a apoyar dos líneas de ayudas: mejora de las plazas de toros rurales y organización de novilladas con y sin caballos. Nos parece muy importante el fomento de algo que forma parte de nuestra tierra. Seguiremos bonificando al 100% la tasa general de licencia por caza y pesca y apoyando a las sociedades de cazadores con acciones de promoción y mejora de cotos de caza", ha destacado.

Monte La Reina

Mañueco se ha pronunciado también sobre el acuartelamiento de Monte La Reina. "Estuvimos siempre, estamos ahora y estaremos en el futuro. Nadie podrá decir que el PP no ha estado con Monte La Reina y si se necesita algo que lo digan que lo haremos. Pondremos servicios públicos, construiremos viviendas para que todos los que tengan que venir aquí se sientan como en su casa porque no hay lugar mejor para vivir que Castilla y León, la provincia de Zamora y Toro", ha afirmado.

El candidato del PP ha pedido a los militantes y cargos del partido que no se "relajen" en los últimos días de campaña y que no se "fíen de las encuestas". "No nos confiemos, la campaña va bien y no vamos a cambiar de estrategia. Hay que confiar en la gente de nuestra tierra y cada día que pasa las certezas se asientan. Las urnas no han hablado todavía y, por lo tanto, no hay nada hecho", ha afirmado.

Y ha pedido a todos los afiliados que den "el do de pecho para conseguir cada voto en cada pueblo y en cada barrio". "Cuando juntamos nuestras fuerzas en el PP somos imparables y hay que demostrarlo el 15 de marzo. Si queréis certezas, proyecto de futuro, firmeza y seguridad hay que votar al PP. Vamos a darle a Zamora y a Castilla y León el futuro que se merece", ha zanjado.