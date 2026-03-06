Mañueco promete financiar tres meses de cotización a los autónomos que estén de baja médica en Castilla y León

El presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, durante un encuentro con alcaldes y concejales en el municipio salmantino de Peñaranda de Bracamonte, este viernes

El presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, se ha comprometido este viernes financiar tres meses de cotización a la Seguridad Social a los autónomos que estén de baja médica en Castilla y León.

Mañueco ha anunciado que, si es reelegido tras las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo, implantará el Bono Recupérate para "amortiguar la preocupación por el negocio" de los trabajadores por cuenta propia que tengan un problema de salud. Así se ha pronunciado en un encuentro con la Asociación de Directivas y Empresarias de Segovia (Adese) acompañado del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy.

El candidato del PP ha elogiado a Rajoy y ha asegurado que es "un ejemplo clarísimo de que se pueden hacer grandes cosas sin necesidad de provocar ruido, sin insultar, simplemente trabajando bien y ofreciendo resultados".

"Eso es lo que queremos hacer desde Castilla y León, presentar un proyecto de futuro. Muchas gracias por tu inspiración y tu compromiso con esta tierra. Nos sentimos muy orgullosos de la historia del PP de España, muchas gracias por todo el esfuerzo que hiciste como presidente del Gobierno y del PP", le ha dicho.

Mañueco ha insistido en su objetivo de que la Comunidad se convierta en "una de las tres mejores para vivir" y ha recordado que su 'Caravana de las Tres Mejores' está explicando las medidas del programa de los populares a lo largo y ancho de Castilla y León. "No es propaganda, es la explicación de nuestras medidas y programa porque nosotros como partido serio tenemos medidas y programa", ha afirmado.

El candidato popular ha asegurado que el PP es "el partido de las soluciones" y ha reconocido el "gran peso económico y social" de empresarios y autónomos. "El 60% de las empresas de nuestra comunidad están regentadas por autónomos o autónomas. Sois una figura esencial en nuestra tierra que genera dinamismo económico, que crea empleo y genera riqueza", ha afirmado.

Apoyo a autónomos y empresas

Mañueco ha recordado el compromiso del Gobierno de la Junta y del PP con la labor de las empresas y ha hecho hincapié en medidas contempladas en el programa electoral de los populares, como el desarrollo de 2.600 hectáreas de suelo industrial dotado con energías renovables a bajo precio "para atraer empresas y crear empleo".

También ha sacado pecho de la promesa de un bono de 300 euros a 100.000 autónomos "para compensar en parte las subidas que hace el Gobierno de Sánchez".

"Cubrimos la tarifa cero para cubrir las cuotas de los primeros 18 meses a menores de 36 años, queremos ampliarlo hasta los 52 años, estamos ofreciendo ayudas al autoempleo a aquellos que deciden montar su negocio: 10.000 euros a desempleados o si son jóvenes 18.000. Si además contratan trabajadores, al primer trabajador ayuda de 11.500 euros", ha destacado.

Y ha recordado las ayudas para el relevo generacional a través del programa Relevacyl, con un mínimo de 10.000 euros "que se va a duplicar hasta los 20.000". "Vamos a hacer una política impositiva inteligente, eliminar impuesto sucesiones y donaciones entre familiares cercanos y el impuesto cero de transmisiones patrimoniales en el medio rural", ha señalado.

También ha hecho hincapié en la ayuda mínima para comercios que quieren abrir o reformar en el medio rural o para comprar vehículos vinculados a esos negocios, los 3.000 euros para tiendas en pueblos donde solo exista una y para bares donde solo exista un bar.

"Y en aquellos pueblos donde no haya tienda y el propio bar quiera poner tienda les vamos a dar 3.000 euros adicionales y 3.000 euros de ayuda para las farmacias de los pueblos cuya viabilidad económica esté comprometida", ha afirmado.

"Certezas frente a ruido"

Mañueco ha asegurado que mantendrá la tarjeta Buscyl, que impulsará una ayuda de 900 euros para jóvenes que quieren sacarse el carné de conducir y una ayuda de 1.800 para que se puedan sacar el certificado de aptitud profesional para todas las edades o la bonificación de los peajes de las autopistas a los usuarios habituales.

"Nosotros no estamos preocupados por las descalificaciones porque nuestra campaña no está dirigida a las redes sociales, estamos haciendo una campaña pensando en las personas que madrugan. Una campaña que no promete ruido sino certezas y lo tenemos todo para estar entre las tres mejores comunidades de España para vivir", ha afirmado.

Y ha asegurado que la Comunidad tiene "recursos, talento, historia y lo mejor, que es la gente de Castilla y León". "Os pido vuestro apoyo para todas estas medidas que queremos implantar y os pido el voto para el PP el 15 de marzo", ha zanjado.