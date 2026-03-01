Mañueco promete una ayuda de 900 euros para que 50.000 jóvenes se saquen el carné de conducir en Castilla y León

El candidato del PP a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado este domingo en Segovia una ayuda de 900 euros para que unos 50.000 jóvenes de 18 a 30 años puedan obtener la próxima legislatura el permiso de conducir, tipo B, para turismos, furgonetas ligeras y motocicletas. Una medida que fomenta, a su juicio,"la autonomía, la libertad y las oportunidades".

Mañueco ha lanzado dos anuncios vinculados con la movilidad y ha detallado que la ayuda vinculada al carné de conducir cubrirá tanto los gastos de matrícula, como de tasas o clases prácticas. "Vamos a estar siempre al lado de los jóvenes", ha afirmado.

El candidato popular ha avanzado también que convocarán este mismo año una línea de ayudas de 900 euros para la obtención del permiso de conducir de camiones y autobuses, que llegará a todo tipo de personas, no solo a los jóvenes. Además, habrá otros 900 euros para financiar el certificado de aptitud profesional, ya que señaló es una actividad con una "enorme" demanda laboral, tanto en España como en la Comunidad.

"900 más 900", ha subrayado Mañueco, arropado por la candidatura del PP de Segovia a las Cortes, con el fin de facilitar la obtención del carnet de transporte de mercancías o viajeros. En total, esto supone recibir 1.800 euros para convertir "una vocación" en "empleo estable", lo que para el candidato del PP puede abrir "la puerta a un futuro mejor".

El presidente de la Junta y candidato a la reelección ha defendido que estas ayudas para sacarse el carnet de conducir son una "gran oportunidad" para reforzar la "autonomía", la "libertad de movimientos" y la "movilidad", así como para conseguir un empleo.

Jóvenes: transporte, vivienda y campo

El candidato del PP ha dedicado el acto de este primer domingo de campaña a las familias y los jóvenes. Así, ha detallado que pueden utilizar la tarjeta Buscyl para desplazarse en autobús por la Comunidad de forma gratuita.

También ha destacado la bonificación de los peajes de las autopistas de la Comunidad en al menos un 60%, así como la gratuidad de la primera matrícula en la universidad pública para los empadronados en Castilla y León, medida que se pondrá en marcha el próximo curso si continúa al frente de la Junta.

Igualmente, ha destacado otra de sus promesas, como el bono de 300 euros para compensar a 100.000 autónomos las "constantes subidas de Sánchez", o las referidas a la vivienda, como la Cuenta Ahorro con deducciones en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de hasta 7.500 euros, así como el aumento de los avales de las hipotecas hasta el 100 por 100.

Además, ha recordado que pretenden construir 800 viviendas públicas en el primer año de gobierno, tanto para el alquiler como para la compra bonificada con hasta 30.000 euros.

Mañueco se ha referido también a las ayudas al alquiler que han llegado en su última convocatoria a 20.000 solicitantes, de los que más de 6.000 eran personas jóvenes, que "se pudieron emancipar". Además, ha aludido al Bono Nacimiento, que se duplicará hasta los 5.000 euros, al Bono Concilia, así como a los programas 'Tardes en el Cole' o 'Conciliamos'.

En relación al campo, el candidato popular ha recordado que se han "incrementado" los fondos para la incorporación a la actividad desde los 70.000 a los 100.000 euros, y se facilita el acceso a la educación 4.0 en los centros de formación profesional agraria.

Además, ha insistido en que los jóvenes van a tener un "protagonismo especial" en los planes vinculados a la ganadería de extensivo y el ovino y caprino. "Son medidas que vamos a cumplir. Lo nuestro es cumplir", ha zanjado.