Mañueco marca territorio frente a Vox: "Si llegamos a acuerdos, haremos cumplir nuestros compromisos"

El presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, ha marcado este sábado territorio frente a Vox y ha advertido que si llega a algún acuerdo con la formación de Carlos Pollán hará "cumplir" sus compromisos. "Vamos a cumplir con todos nuestros compromisos y si llegamos a acuerdos con otras formaciones los cumpliremos y los vamos a hacer cumplir", ha afirmado.

Mañueco se ha pronunciado así en un acto político en Ávila acompañado del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y ha asegurado que su palabra "vale todo" y que "es un contrato". "Va a haber un Gobierno al servicio de la gente, un Gobierno del PP una vez más. Yo no soy una incógnita, he dado las caras en las buenas y en las malas, no soy de los que desaparece cuando viene la tormenta", ha señalado.

Además, ha recordado que el programa del PP para las elecciones autonómicas "está firmado página por página y medida por medida" y que el voto a los populares "nunca va a servir para alimentar a los enemigos de España ni para fortalecer a los separatistas ni para enfrentar a los españoles". "Eso se lo dejamos a Óscar Puente y sus amigos", ha asegurado.

El candidato del PP se ha congratulado de que sus adversarios "hablen constantemente" del PP, de su eslogan, de su programa y medidas. "Es curioso pero lo veo lógico porque somos el espejo en el que mirarse por parte de todas las fuerzas políticas, porque somos el listón al que quieren llegar, pero nunca lo van a conseguir. No tenemos que hablar de nadie para tener un discurso e ideas propias", ha afirmado.

Frente al "centralismo dominador"

Mañueco ha agradecido a Feijóo que "defienda y apoye" a Castilla y León frente a los que "ignoran y desprecian" la Comunidad y a los que "consideran que las comunidades se tienen que dirigir desde Madrid con un centralismo dominador", en referencia a Vox. "Tu conoces el valor del territorio y de la política pegada al territorio y das un mensaje de esperanza en tiempos oscuros", ha señalado.

El candidato popular ha recordado que el PP "no llegó ayer a Castilla y León". "Esta tierra forma parte de nuestra historia y nosotros formamos parte de la historia más importante de nuestra tierra, y lo decimos con orgullo. Somos el partido que ha ganado a la izquierda no con eslóganes, sino con votos, el partido que mejor representa a esta tierra, no con promesas sino con resultados", ha señalado.

Y ha denunciado que "hay quienes creen que para hacerse escuchar hay que gritar, que para combatir el sanchismo hay que imitarlo en sus vicios y que para ser distintos hay que ser extremos". "Nosotros no necesitamos insultar para tener razón, somos enérgicos y firmes en nuestra eficacia, que es la forma más exigente de hacer política y es la que requiere más valentía, rigor y carácter, y esa eficacia habla por sus frutos", ha apuntado.

"No abandonamos el barco"

Mañueco ha recordado que su objetivo es que Castilla y León "esté entre las tres mejores comunidades de España para vivir" y ha hecho gala de su programa con 1.031 medidas mientras "otros hacen campaña con un micrófono y cuatro titulares". "La política no puede ser un espectáculo, un reality o un corte de 30 segundos para las redes sociales, en el PP la política nos la tomamos muy en serio", ha afirmado.

Y ha afirmado que "en estos tiempos de ruido, aquí certezas, en un tiempo de promesas vacías, aquí certezas". "Podéis tener la certeza de que nos quedamos a trabajar toda la legislatura, nosotros no abandonamos el barco a mitad de trayecto, otros no pueden decir lo mismo", ha asegurado, lanzando un dardo a Vox por abandonar el Gobierno de coalición en julio de 2024.

El candidato ha asegurado que el PP va a "gobernar para todos". "Nos voten o no nos voten, porque son nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo e incluso a veces nuestros familiares", ha recordado, y ha subrayado que el campo de Castilla y León "necesita que Feijóo llegue a la Moncloa cuanto antes para que negocie la PAC como lo hizo Aznar con Loyola y Rajoy con Tejerina". "Para que controles nuestras fronteras y que los agricultores puedan producir en igualdad de condiciones", ha advertido.

Mañueco ha pedido una "movilización total" a sus cargos y militantes durante la campaña electoral. "Tenemos que llegar a cada persona en cada pueblo, en cada barrio, es el momento de la verdad y estamos aquí para darlo todo. Creemos en Castilla y León y en el proyecto del PP para esta tierra", ha zanjado.