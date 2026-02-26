Mañueco arranca la campaña garantizando “certezas” a los castellanos y leoneses: “Raíces frente a improvisación"

El candidato del PP a la presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco inicia la campaña en Salamanca con simpatizantes y afiliados

Castilla y León ha dado ya el pistoletazo de salida a la campaña electoral del 15 de marzo. El candidato del PP a la reelección como presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, tras una jornada en la que ha visitado cuatro provincias, ha elegido su tierra, Salamanca, para iniciar la cuenta atrás para los comicios autonómicos y garantizar “certezas” a la sociedad de Castilla y León.

“En tiempo de ruido, aquí certezas. Conmigo aquí certezas, conmigo el 15-M victoria”, un eslogan en el que insistió durante su intervención en el hotel Alameda Palace de Salamanca. En este acto con el que Mañueco ha iniciado la campaña electoral ha estado presente Carlos García Carbayo, presidente del PP de Salamanca, y Rosa Esteban, número 2 del PP por esta provincia, acompañado de decenas de militantes y simpatizantes.

Y aunque mañana empieza oficialmente la campaña electoral, Mañueco ha señalado que en realidad comienza "algo más", comienza -ha dicho- "el mejor capítulo de una historia que vamos a escribir todos juntos". "En esta tierra se unen futuro y memoria. Decimos que estamos aquí que seguimos aquí y que aquí nos quedamos y después del 15 de marzo aquí seguiremos”, ha defendido.

Además, ha contrapuesto la política del PP frente a los que estos días “vienen de turismo electoral”. Los populares aseguran que ellos van "a volver a mirar a la gente a los ojos a decirles lo que hemos hecho”. Porque el Partido Popular, aseveró Mañueco, "forma parte de la historia gloriosa y de oro de Castilla y León”.

El líder de los populares de Castilla y León ha remarcado igualmente que el “PP no llegó ayer a Castilla y León, eso se lo dejo a otros” – dijo- asegurando que “esta tierra forma parte de nuestra historia”. Y es que destacó que frente a las "raíces" del PP, está la "improvisación" de otros partidos.

Por todo ello, Mañueco presumió de “no ser nuevos”, en alusión al argumento que utilizan sus adversarios tras cuatro décadas del PP en Castilla y León, para defender que “esa piedra la cogemos nos la ponemos en el pecho y es para nosotros una medalla”.

También el presidente de la Junta afeó a “quienes piensan que para ser distintos tienen que irse a los extremos” y que para combatir el “sanchismo hay que imitarlo en todos sus vicios, nosotros creemos lo contrario”.

“No necesitamos levantar la voz para tener autoridad ni insultar para tener la razón, somos enérgicos y firmes a la hora de gobernar con eficacia”, como ya defendiera en el acto de esta mañana en Burgos. Asimismo, reiteró su objetivo de colocar a Castilla y León entre las tres comunidades de España “y lo vamos a conseguir”, auguró.

Tuvo palabras también para otros partidos que hacen campaña con “un micrófono y cuatro titulares”, criticando que la política “no es un reality y un corte de 30 segundos para redes sociales”. En esa línea, indicó que los adversarios hablan del PP porque “es el listón que todos querrían tener y que nunca van a llegar a alcanzarlo”.

Eso sí, Mañueco recalcó que si se alcanzan acuerdos, en el PP “lo cumplimos” para defender que él “ha dado la cara en los buenos y malos momentos. No desaparezco cuando viene la tormenta”, en referencia velada a Vox tras salirse del Gobierno regional.

En esa misma línea, y como ya ha repetido en muchas de sus intervenciones, el líder de los populares de la Comunidad aseveró que el PP es el partido del campo, los agricultores y ganaderos, a quienes les recordó que “nunca os hemos fallado”.

“No tenemos que demostrar nuestro valor, están ahí los hechos y la realidad con el campo”, concluyó en el acto del PP para arrancar la campaña electoral en Castilla y León y en la que la lucha por el campo parece asegurada.