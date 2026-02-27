Mañueco promete crear 8.000 empleos en el sector tecnológico de Castilla y León e invertir 476 millones anuales en innovación

El presidente de la Junta y candidato a la reelección por el PP, Alfonso Fernández Mañueco, visita la empresa Tresca, en el Parque Tecnológico de León, este viernes Rubén Cacho ICAL

El presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, se ha comprometido este viernes a crear al menos 8.000 empleos en el sector tecnológico durante la próxima legislatura si es reelegido en el cargo y a incrementar hasta los 476 millones anuales las partidas en innovación.

Mañueco ha recordado, durante una visita a la empresa Tresca, en el Parque Tecnológico de León, que Castilla y León "es la primera comunidad en gasto empresarial en innovación sobre la cifra de negocio según el INE" y que se encuentra en el "top 5 en esfuerzo tecnológico en investigación y desarrollo sobre el PIB".

"La innovación es uno de nuestros puntales para ganar competitividad, generar actividad económica, crear empleo de calidad y atraer y retener talento joven", ha afirmado, recordando que el sector tecnológico engloba el 5,6% del empleo en Castilla y León.

"Queremos crear como mínimo 8.000 empleos la próxima legislatura y, para ello, vamos a incrementar un 15% hasta los 476 millones anuales las partidas en innovación, en programas anuales de tecnología en todos los sectores tecnológicos y servicios públicos", ha asegurado, recordando que en León se encuentra uno de los supercomputadores más importantes de España, el Scayle.

"Está en un proceso de aceleración de la migración de sus datos para la nueva sede y para dar un impulso a la innovación y la investigación y mejorar así la competitividad de las empresas y de los servicios públicos", ha afirmado.

Y ha apuntado que para que vengan grandes empresas a la Comunidad "es necesario suelo industrial", recordando que su compromiso es "llegar a las 2.600 hectáreas de suelo industrial de calidad adaptadas a las demandas de las empresas".

Mañueco pide el voto

Mañueco ha hecho hincapié en que, al comenzar este viernes oficialmente la campaña electoral, ya puede pedir el voto. "Y eso es lo que hago hoy aquí: pedir el voto para el PP. Y nuestra tarea es muy clara: explicar qué es lo que hemos hecho y que tenemos un proyecto de futuro para la Comunidad", ha señalado.

El candidato popular ha asegurado que su objetivo es "colocar a Castilla y León entre las tres mejores comunidades de España para vivir" con una candidatura "de magníficas personas, comprometidas con el territorio, capaces y competentes".

"Hace unos días se explicó nuestro eslogan, 'Aquí, certezas', aquí porque estas elecciones van de la Comunidad y certezas porque frente a aquellos que quieren hacer ruido nosotros ofrecemos certidumbre. La certidumbre se construye con proyectos y medidas concretas", ha afirmado, recordando algunas de las más de 1.000 medidas que contempla el programa electoral del PP para el 15 de marzo.

Mañueco ha insistido en que sus compromisos "son firmes". "Vamos a cumplir porque lo nuestro es cumplir, lo hemos hecho en el pasado y lo vamos a hacer en el presente y en el futuro. Nuestros compromisos son firmes, nuestra palabra es un contrato que vamos a cumplir y tenemos un proyecto de futuro", ha afirmado.

Y ha asegurado que el PP "sabe gestionar" y defiende "la gestión eficaz que surge de la buena política, que es lo que necesitan los ciudadanos y esta tierra para seguir creciendo". "Por eso pido una vez más el voto de los castellanos y leoneses en favor del proyecto que yo represento", ha zanjado.