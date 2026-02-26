La campaña del PP en Castilla y León, un plebiscito entre "gestión o ruido"

El candidato del PP a la presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco inicia la campaña en Salamanca con simpatizantes y afiliados. David Arranz / ICAL.

Y llegó, ya sí, de manera oficial, la campaña electoral a Castilla y León, si es que en algún momento hemos dejado de estar en campaña. El Presidente de la Junta, y candidato a revalidar su cargo, Alfonso Fernández Mañueco quiso arrancar en su tierra talismán, Salamanca, su casa, el lugar donde fue alcalde, presidente de la Diputación y antes concejal.

El acto no fue un mitin al uso, sino, más bien, una declaración de intenciones.

Mañueco compareció con un discurso medido, cargado de mensajes internos y externos, y con una idea fuerza clara: convertir estas elecciones en un plebiscito entre la gestión y el ruido.

Desde el inicio, el presidente autonómico quiso elevar el tono simbólico del momento. “Comienza algo más que una campaña”, dijo, en una frase que marca el marco mental que busca el PP: no se trata solo de revalidar el Gobierno, sino de “escribir el mejor capítulo” de un proyecto que se presenta como estable y previsible frente a la incertidumbre del resto del tablero político.

Buena parte del discurso estuvo trufado de alusiones indirectas. Cuando Mañueco afirmó que “hay quienes creen que para hacerse escuchar hay que gritar” o que “para combatir el sanchismo hay que imitarlo”, el destinatario parecía evidente.

Sin nombrarlo, el líder popular pareció dibujar una frontera nítida con Vox, al que sitúa en el terreno del exceso verbal y la confrontación permanente.

La frase final, “frente al ruido, nueces”, resume esa estrategia: apropiarse del espacio de la moderación y del gobierno eficaz, dejando a Vox y al PSOE de Pedro Sánchez en el papel de actor ruidoso pero poco operativo.

Es una forma de pedir el voto útil del centro-derecha sin romper del todo los puentes con un electorado que el PP sabe que comparte en parte.

Mañueco evitó el ataque directo al Partido Socialista y a su candidato Carlos Martínez pero insistió en una contraposición constante entre “los que hablan” y “los que gobernamos”, una línea clásica del PP que busca reforzar la idea de experiencia frente a alternativa.

El líder del Partido Popular habló de “turismo electoral”, pudiendo interpretarse como ataque sutil a dirigentes nacionales, tanto de Vox como del PSOE.

Un ejemplo de ello, esta mañana, el diputado de Abascal en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, andaba paseando por la Plaza Mayor de la misma ciudad.

Aquí el PP intenta jugar con una ventaja conocida: la desconexión de PSOE y Vox respecto al territorio que se juega en estas elecciones, frente a un presidente que se presenta como conocedor de “esta tierra” y de su “historia gloriosa”.

Educación, sanidad, empleo, vivienda, campo. El repertorio de logros y promesas fue amplio y muy concreto: bonos para autónomos, deducciones fiscales para jóvenes, suelo industrial, continuidad de la tarjeta Buscyl o nuevas viviendas en Salamanca y provincia.

El mensaje del PP es claro: resultados, cifras y compromisos frente a titulares y eslóganes.

No es casual que Mañueco insistiera en que “la política es mucho más que un reality”. Es una crítica velada a la política espectáculo, pero también una forma de blindarse ante una campaña que se prevé bronca.

Llamada a la movilización

El cierre del acto fue una llamada directa a la movilización: “Os necesitamos más que nunca”. El PP es consciente de que parte como favorito, pero también de que la abstención puede ser su mayor enemigo.

De ahí el tono épico contenido y la apelación constante al equipo y a la militancia como correa de transmisión del mensaje. Mañueco salió del acto como lo que quiere ser en esta campaña: el presidente que ofrece certezas frente a la incertidumbre.

Un perfil reconocible, sin estridencias, que busca ganar por desgaste ajeno más que por golpes propios. La campaña acaba de empezar, pero el PP ya ha dejado claro cuál será su relato.

En la apertura del acto también intervinieron el alcalde y presidente provincial del partido, Carlos García Carbayo y la número 2 en la lista del PP por Salamanca, Rosa Esteban.

Además de la presencia de las grandes figuras del partido en la provincia como los diputados por Salamanca en el Congreso: José A. Bermúdez de Castro, Mª Jesús Moro Almaraz, Pedro Samuel Martín. Los senadores Bienvenido de Arriba Sánchez, Gonzalo Robles Orozco y Esther del Brío González.

Además del vicepresidente de la Diputación y del partido a nivel provincial, David Mingo, el presidente de la Diputación provincial Javier Iglesias o los diputados provinciales: Marcos Iglesias y Jesús María Ortiz, entre muchos otros.