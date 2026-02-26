Mañueco acusa a Vox de "imitar los vicios del sanchismo" para combatirlo: "El PP no necesita insultar para tener razón"

El presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, durante el acto de inicio de campaña en Burgos, este jueves

El presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, ha acusado este jueves a Vox de "imitar los vicios del sanchismo" para combatirlo y ha presumido de que los populares no necesitan "insultar para tener razón". "Hay quienes creen que para hacerse escuchar hay que gritar, parecer distintos y ser extremos, nosotros creemos exactamente lo contrario", ha afirmado.

El candidato popular se ha pronunciado así en el acto de pegada del primer cartel electoral en Burgos en el que ha recordado que el PP "no necesita levantar la voz para tener autoridad". "Somos enérgicos y firmes en nuestra eficacia, es la forma más exigente de hacer política y la que requiere más valentía y carácter. Mientras otros hablan nosotros gobernamos y los resultados están ahí", ha insistido.

Mañueco ha asegurado que este viernes "comienza algo más que una campaña" y que será "el mejor capítulo de una historia que escribimos juntos". "En esta tierra decimos que estamos aquí, seguimos aquí y aquí nos quedamos. Durante los próximos 15 días vamos a recorrer cada rincón de nuestra tierra", ha señalado, recordando que el PP "es parte de la historia de Castilla y León".

Y ha hecho hincapié en que los populares son "el partido que ha ganado a la izquierda no con eslóganes, sino con votos". Somos el partido que mejor representa a esta tierra no con promesas, sino con resultados, y tenemos a los mejores candidatos", ha insistido, recordando su promesa de colocar a Castilla y León entre "las tres mejores comunidades de España" y su programa electoral de "más de 1.000 medidas".

"Gobernar para todos"

El candidato a la reelección ha denunciado que mientras el PP ofrece "certezas", otros" hacen una campaña con un micrófono y cuatro titulares". "La política no puede ser un espectáculo y tiene que ser mucho más que los 30 segundos para las redes sociales, es la herramienta más poderosa para que una sociedad pueda decidir su destino", ha añadido.

Y ha asegurado que los populares ofrecen "certezas en tiempo de ruido, de promesas vacías y de incertidumbres". "Nosotros vamos a gobernar para todos, nos apoyen o no nos apoyen porque ellos son nuestros vecinos y también merecen un buen Gobierno", ha apuntado.

Mañueco ha asegurado que el PP "hace lo que promete" y que ha firmado su programa "página por página". Y ha prometido que el apoyo que le concedan los ciudadanos no servirá "para alimentar a los enemigos de España, para fortalecer a los separatistas ni para enfrentar a los españoles". "Eso se lo dejamos a otros", ha afirmado, asegurando que se centrarán en "apoyar a las personas".

El presidente de la Junta ha recordado también que el PP "es el partido del campo y el que siempre ha estado y va a estar con los agricultores y ganaderos" y ha advertido de la necesidad de que el líder de su partido, Alberto Núez Feijóo, llegue "cuanto antes" a la Moncloa.

"Él es quien tiene que negociar la PAC que es imprescindible para los agricultores y ganaderos como hicieron Aznar con Loyola de Palacio y Rajoy con Isabel García Tejerina. Para que el Gobierno controle las fronteras y evitar la competencia desleal. Desde el PP, si hay problemas siempre responderemos. Lo hemos hecho siempre y vamos a seguir haciéndolo", ha añadido.

"Haremos cumplir los acuerdos"

Mañueco ha lanzado una advertencia a Vox y ha asegurado que, si llega a algún acuerdo, hará cumplir sus promesas. "Cumpliremos estos compromisos y los haremos cumplir, nuestra palabra es un contrato y se cumple, algunos no se dieron cuenta", ha asegurado.

Y se ha mostrado convencido de que el próximo 15 de marzo los castellanos y leoneses hablarán "con claridad" y habrá "un Gobierno legítimo al servicio de todos nuestros paisanos". "Que lo tenga claro todo el mundo. He dado la cara en las buenas y en las malas y no desaparezco cuando aparece la tormenta", ha añadido.

El candidato del PP se ha congratulado de que sus adversarios "hablen constantemente" de las propuestas de los populares. "Lo entiendo como algo lógico porque somos el espejo en el que se tienen que mirar y el listón que todos quieren alcanzar. Nosotros sí tenemos algo que decir y no necesitamos meternos con nadie para tener un discurso, tenemos ideas propias y un rumbo claro y un proyecto para nuestra tierra", ha señalado.

Y ha recordado que tienen 15 días de campaña electoral por delante para "contar" su programa y para "llegar a cada persona, a cada municipio y a cada barrio".

"Necesitamos una movilización total, os necesitamos a todos porque hay que llegar a cada rincón de este extenso territorio. Certeza frente a tanta incertidumbre, proyecto frente a tanto vacío, raíces frente a improvisación y frente al ruido nueces, vamos a por todas y vamos a por la victoria. Viva el PP, viva Burgos, viva Castilla y León y viva España", ha zanjado Mañueco.