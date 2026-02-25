Mañueco reivindica el Estatuto en su 43 aniversario en un día sin celebración oficial: "Ha aportado prosperidad"

El presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, durante una intervención en el municipio leonés de Astorga, este lunes Carlos S. Campillo ICAL

El presidente de la Junta de Castilla y León y candidato del PP en las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo, Alfonso Fernández Mañueco, ha reivindicado este miércoles el Estatuto de Autonomía en el 43 aniversario de su aprobación en un día sin celebración oficial, al encontrarse disueltas las Cortes autonómicas debido a la convocatoria electoral.

Mañueco ha defendido que la máxima norma de Castilla y León "ha aportado prosperidad, estabilidad y bienestar a las personas de la Comunidad, fruto del esfuerzo y el compromiso de todos los castellanos y leoneses". Así se ha pronunciado el jefe del Ejecutivo autonómico en una publicación en su cuenta personal de la red social X.

El Estatuto de Autonomía de Castilla y León fue sancionado por el Rey Juan Carlos I en el Palacio de la Zarzuela el 25 de febrero de 1983, hace ahora 43 años, después de un largo proceso no exento de dificultades, lo que demuestra el hecho de que fuese el último en aprobarse en España, y se publicó el 2 de marzo de ese año en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

No es la primera vez que el Estatuto se queda sin una gran celebración y es que en 2022, y en plena pandemia de la Covid-19, las Cortes organizaron tan solo una declaración institucional ya que, en aquella ocasión, la efeméride tuvo lugar 12 días después de la celebración de las elecciones autonómicas del 13 de febrero y aún no se había constituido el nuevo Parlamento autonómico.