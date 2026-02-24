Castilla y León no celebrará este año el Día de su Estatuto de Autonomía: CC.OO. culpa a Pollán

Acto institucional por el 42 aniversario del Estatuto de Autonomía de Castilla y León ICAL

Este miércoles 25 de febrero se cumplen 43 años de la aprobación del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, la norma básica que rige la organización institucional y las competencias de la Comunidad. Sin embargo, por primera vez en años, las Cortes de Castilla y León no conmemorarán oficialmente la efeméride.

El ser tiempo electoral lo ha evitado. La ausencia de cualquier acto institucional marca una diferencia respecto a etapas anteriores, en las que, con mayor o menor formato, la Cámara autonómica recordaba la fecha de aprobación del texto, que fue promulgado el 25 de febrero de 1983 y reformado en varias ocasiones, la última de ellas en 2013 con el respaldo unánime de las fuerzas políticas autonómicas.

La decisión se produce con las Cortes disueltas. No obstante, distintas voces han señalado que la Diputación Permanente podría haber impulsado algún tipo de declaración o acto simbólico para mantener la tradición institucional vinculada al aniversario.

El Estatuto constituye el marco jurídico que desarrolla en la Comunidad los principios de la Constitución Española y establece las competencias, derechos y principios rectores en ámbitos como la organización territorial, los servicios públicos, el desarrollo económico y las políticas sociales.

A lo largo de más de cuatro décadas ha configurado el modelo de autogobierno de Castilla y León.

Críticas a CC.OO.

Desde Comisiones Obreras de Castilla y León se ha criticado públicamente la falta de conmemoración y se ha atribuido la responsabilidad al presidente de las Cortes, Carlos Pollán, a quien acusan de no respaldar el modelo autonómico.

Así, ha cargado contra Carlos Pollán, “un Presidente de las Cortes, ahora candidato por la ultraderecha a la Presidencia de la Junta, que tampoco es partidario de la existencia de la Unión Europea, ni es precisamente promotor ni defensor del sistema democrático. En definitiva, alguien que nunca debió ser Presidente de la Cortes de Castilla y León”.

El sindicato sostiene que la ausencia de actos supone un gesto de desconsideración hacia la norma institucional básica de la Comunidad.