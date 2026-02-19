Mañueco: "A los extremistas de uno y otro lado se les gana con moderación, no con más extremismo"

El presidente de la Junta y candidato del PP a las elecciones autonómicas del 15 de marzo, Alfonso Fernández Mañueco, durante la presentación del nuevo libro del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, 'El arte de gobernar', este jueves en el municipio vallisoletano de Arroyo de la Encomienda

El presidente de la Junta y del PP de Castilla y León y candidato popular a las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo, Alfonso Fernández Mañueco, ha defendido este jueves que "a los extremistas de uno y otro lado se les gana con moderación, no con más extremismo" y ha defendido la "gestión eficaz" de los populares frente al PSOE, que "sigue el modelo de Óscar Puente", y a Vox, que "ha demostrado que o no quiere o no sabe gobernar".

Así se ha pronunciado Mañueco durante la presentación del nuevo libro del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy (2011-2018), 'El arte de gobernar', en el municipio vallisoletano de Arroyo de la Encomienda, en un acto en el que ha agradecido a Rajoy su presencia y ha asegurado que le "admira" y le tiene "un afecto personal". Además, le ha calificado como "referente político". "Siempre he agradecido mucho su apoyo, que ha sido mucho y muy importante, y sobre todo sus sabios consejos", ha afirmado.

El candidato del PP a la Junta ha asegurado que el libro cuenta con aportaciones que "enriquecen a todos". "Es una muestra de tu sabiduría en el arte de la política y de gobernar. Reflexiones cargadas de sentido común, buen humor y fina ironía y nos invitas a una reflexión que es muy necesaria", ha señalado.

Y ha asegurado que "hoy más que nunca el arte de gobernar es imprescindible porque vemos un debate político lleno de ruido, de cortinas de humo y polémicas forzadas". "Por eso el arte de gobernar es todo lo contrario a lo que estamos viviendo en la vida cotidiana. Ha habido momentos muy duros en los últimos años en España, también en Castilla y León, y sabemos lo que exigen hoy día las personas a los que nos dedicamos a la política", ha afirmado.

Mañueco ha señalado que las personas "quieren concordia, diálogo y asentar el bien común" y que "no quieren el insulto continuo ni más muros". "Que la política ofrezca resultados para mejorar sus vidas y que nos ocupemos de la política de las cosas y no de las cosas de la política, como bien dices en el libro", ha afirmado.

"Más moderación"

El candidato del PP ha cargado contra el PSOE de Castilla y León, "cuyo modelo de gestión es el de su líder, Óscar Puente" y Vox, que "ha demostrado que o no quiere o no sabe gestionar".

"Se fueron del Gobierno dejando el trabajo a medias y tirados a sus votantes mientras que el PP se presenta con dos grandes avales: nuestros resultados y nuestra gestión eficaz, tenemos los mejores servicios públicos, nuestra economía es una de las más dinámicas, y nuestro segundo aval es nuestro programa con más de 1.000 medidas", ha afirmado.

Mañueco ha asegurado que ese documento "quiere modernizar nuestra tierra, crear empleo, impulsar la economía y situar Castilla y León entre las tres comunidades mejores de España para vivir. "A los extremistas de uno y otro lado no se les gana con más extremismo, se les gana con moderación, seriedad y generando confianza, un sabio consejo del presidente Rajoy que he venido asumiendo y que seguiré aplicando si obtengo la confianza de los ciudadanos", ha zanjado.