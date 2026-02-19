Mañueco: "A los extremistas de uno y otro lado se les gana con moderación, no con más extremismo"
El candidato del PP a la Junta ha defendido la "gestión eficaz" de los populares frente al PSOECyL, que "sigue el modelo de su líder, Óscar Puente", y a Vox, que "ha demostrado que o no quiere o no sabe gestionar".
Más información: Mañueco le disputa el campo y la natalidad a Vox: se erige en defensor del mundo rural y premia los nacimientos
El presidente de la Junta y del PP de Castilla y León y candidato popular a las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo, Alfonso Fernández Mañueco, ha defendido este jueves que "a los extremistas de uno y otro lado se les gana con moderación, no con más extremismo" y ha defendido la "gestión eficaz" de los populares frente al PSOE, que "sigue el modelo de Óscar Puente", y a Vox, que "ha demostrado que o no quiere o no sabe gobernar".
Así se ha pronunciado Mañueco durante la presentación del nuevo libro del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy (2011-2018), 'El arte de gobernar', en el municipio vallisoletano de Arroyo de la Encomienda, en un acto en el que ha agradecido a Rajoy su presencia y ha asegurado que le "admira" y le tiene "un afecto personal". Además, le ha calificado como "referente político". "Siempre he agradecido mucho su apoyo, que ha sido mucho y muy importante, y sobre todo sus sabios consejos", ha afirmado.
El candidato del PP a la Junta ha asegurado que el libro cuenta con aportaciones que "enriquecen a todos". "Es una muestra de tu sabiduría en el arte de la política y de gobernar. Reflexiones cargadas de sentido común, buen humor y fina ironía y nos invitas a una reflexión que es muy necesaria", ha señalado.
Y ha asegurado que "hoy más que nunca el arte de gobernar es imprescindible porque vemos un debate político lleno de ruido, de cortinas de humo y polémicas forzadas". "Por eso el arte de gobernar es todo lo contrario a lo que estamos viviendo en la vida cotidiana. Ha habido momentos muy duros en los últimos años en España, también en Castilla y León, y sabemos lo que exigen hoy día las personas a los que nos dedicamos a la política", ha afirmado.
Mañueco ha señalado que las personas "quieren concordia, diálogo y asentar el bien común" y que "no quieren el insulto continuo ni más muros". "Que la política ofrezca resultados para mejorar sus vidas y que nos ocupemos de la política de las cosas y no de las cosas de la política, como bien dices en el libro", ha afirmado.
"Más moderación"
El candidato del PP ha cargado contra el PSOE de Castilla y León, "cuyo modelo de gestión es el de su líder, Óscar Puente" y Vox, que "ha demostrado que o no quiere o no sabe gestionar".
"Se fueron del Gobierno dejando el trabajo a medias y tirados a sus votantes mientras que el PP se presenta con dos grandes avales: nuestros resultados y nuestra gestión eficaz, tenemos los mejores servicios públicos, nuestra economía es una de las más dinámicas, y nuestro segundo aval es nuestro programa con más de 1.000 medidas", ha afirmado.
Mañueco ha asegurado que ese documento "quiere modernizar nuestra tierra, crear empleo, impulsar la economía y situar Castilla y León entre las tres comunidades mejores de España para vivir. "A los extremistas de uno y otro lado no se les gana con más extremismo, se les gana con moderación, seriedad y generando confianza, un sabio consejo del presidente Rajoy que he venido asumiendo y que seguiré aplicando si obtengo la confianza de los ciudadanos", ha zanjado.