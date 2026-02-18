Mañueco presenta un programa con 1.000 medidas para el 15-M: de bonificar sucesiones a construir más de 800 viviendas

El presidente de la Junta y del PPCyL y candidato popular a las elecciones autonómicas, Alfonso Fernández Mañueco, durante la presentación del programa electoral de su partido, este miércoles en León Carlos S. Campillo ICAL

El presidente de la Junta y del PP de Castilla y León y candidato popular a las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo, Alfonso Fernández Mañueco, ha presentado este miércoles en León el programa electoral de su partido para los comicios, que contempla un total de 1.000 medidas y en el que destacan ambiciosas medidas como la bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones a familiares cercanos o la construcción de más de 800 viviendas públicas en el primer año de legislatura.

Mañueco ha recordado que el Gobierno autonómico ya eliminó el impuesto de sucesiones y donaciones para familiares directos y entre cónyuges y ha anunciado que esa bonificación se extenderá a familiares cercanos "para que recibir una herencia no sea un obstáculo".

Además, ha prometido una nueva deducción del IRPF en el tramo autonómico para todos los contribuyentes, un paquete de ayudas a autónomos, un bono de 300 euros a más de 100.000 autónomos para "compensar la subida de impuestos y cotizaciones del Gobierno" e "impuestos cero" en el medio rural para la transmisión de propiedades.

"Queremos convertir a Castilla y León en una comunidad amiga de aquellos que quieren crear, invertir e innovar como empresarios y autónomos incorporando 26 millones de metros cuadrados de suelo industrial de calidad y una oficina para agilizar los proyectos empresariales", ha añadido.

800 viviendas públicas

En materia de vivienda, el candidato del PP a las elecciones autonómicas ha anunciado un incremento del 80% en el presupuesto de vivienda hasta 300 millones, la construcción de más de 800 viviendas públicas en el primer año de legislatura y el impulso de suelo de promoción pública.

También una cuenta ahorro vivienda joven con deducciones en el IRPF para la primera vivienda y llegar hasta el 20% de los avales para aquellos que quieran comprar una vivienda. "Y vamos a seguir con nuestra política de ayudas al alquiler, con el 60% de la renta y el 65% en el medio rural", ha destacado.

En materia educativa, Mañueco ha recordado que la educación ya es gratuita en la Comunidad de los 0 a los 16 años y ha recordado el anuncio de la primera matrícula gratis en el primer año a partir del curso 26-27 en las universidades. "Vamos a impulsar un plan de infraestructuras universitarias con nuevos edificios y facultades como las de Medicina en León y Burgos, las Becas Talento, impulsar el Erasmus Rural y el refuerzo de la FP Rural", ha añadido.

El candidato del PP ha apostado por una Sanidad que sea "todavía más cercana, que tenga mayor capacidad de resolución y que sea más humana". "Vamos a impulsar la alta tecnología con ecografía, analítica rápida y electrocardiografía digital en los centros de salud. Unidades de afrontamiento activo del dolor crónico en todos los centros de salud de la Comunidad y programas para mujer 50 Plus y 70 Plus para una atención más personalizada. Y vamos a seguir con la mejora de los complejos hospitalarios y centros de salud", ha anunciado.

Bono Nacimiento

En lo que se refiere a la atención a las personas mayores, Mañueco ha destacado el cambio de las bañeras por platos de ducha y medidas contra la soledad no deseada. Y ha recordado su propuesta de duplicar el Bono Nacimiento hasta los 5.000 euros e incrementar a más familias el Bono Infantil de 200 euros para que los hijos puedan realizar actividades de ocio, tiempo libre y deportivas fuera del horario escolar.

El candidato popular se ha comprometido a bonificar los peajes a conductores habituales recurrentes empadronados en la Comunidad y a mantener la gratuidad del autobús de titularidad de la Junta con la tarjeta Buscyl en el transporte interurbano y metropolitano y la bonificación del 25% para los Avant hasta 2030.

"Queremos apostar por el nómada digital con ayudas para facilitar el teletrabajo y que se pueda permitir la movilidad digital en todo el territorio. Pedir al Gobierno que haga un esfuerzo por cubrir todo el territorio y si no quiere hacerlo que nos deje hacerlo a las comunidades", ha señalado.

En lo que se refiere al campo, Mañueco ha asegurado que van a "afianzar" el liderazgo de Castilla y León en el "pago rápido de la PAC" y ha pedido que la futura PAC "esté adaptada al agricultor profesional, que garantice los mismos recursos que había hasta ahora, que se tumben los recortes que se querían imponer y garantizar la independencia de la gestión".

Modernizar las explotaciones

"Vamos a seguir apostando por la incorporación de jóvenes y mujeres al campo y por la modernización de las explotaciones, con una nueva línea para que se puedan incorporar personas por encima de los 40 años, con especial atención a las mujeres, un plan específico para la ganadería extensiva y Plan del Ovino y seguiremos apostando por la modernización del regadío. Respecto de la industria agroalimentaria, un sistema abierto permanente de convocatorias con una resolución anual", ha destacado.

El candidato del PP a la Junta ha apostado también por incrementar el presupuesto para el medio natural y para la prevención de incendios y mejorar la simplificación de la burocracia que permita limpiar los montes, cambiar las autorizaciones por declaraciones responsables e impulsar la gestión de montes privados.

Y ha anunciado que se incentivará la gestión de los cascos históricos, se apostará por un plan de iluminaciones del casco histórico y por la inversión en restauración y conservación del patrimonio, creando un fondo para rehabilitar iglesias en el mundo rural, impulsando centros culturales e impulsando medidas para que los jóvenes tengan "un proyecto de vida".

"El partido de las soluciones"

Mañueco ha destacado que el programa presentado este miércoles "no es un catálogo de ocurrencias ni la suma de muchos gritos". "Por eso cuando alguien venga a decirnos que hablemos de los problemas de la gente nosotros diremos que claro que lo hacemos, pero que también hablamos de soluciones, porque el PP es el partido de las soluciones para las personas de Castilla y León", ha afirmado.

El candidato popular ha asegurado que "eso es lo que está en este documento" y ha recordado que "la política es un instrumento al servicio de nuestros paisanos, es la mejor herramienta para organizarnos como sociedad y mejorar todavía más el lugar donde vivimos".

"En León nació la idea revolucionaria de que el poder debe siempre rendir cuentas y eso es lo que venimos a hacer, rendir cuentas del pasado y pedir confianza para el futuro y lo hacemos en León con mucha honra y mucho gusto. Disteis una lección hace siglos y volvemos a reiterar este mandato cuando la política está tan desprestigiada por el presidente del Gobierno", ha afirmado.

Y ha pedido la "confianza" a los ciudadanos de la Comunidad. "Necesitamos un rumbo claro y nosotros tenemos un rumbo claro. Pido la confianza para un método eficaz, para una ambición compartida, para un futuro que seamos capaces de construir juntos, nuestra tierra no necesita ruido, lo que necesita es acción. Nuestros paisanos y nuestros hijos merecen lo mejor y por eso el 15 de marzo vamos juntos a por la victoria. Ánimo y adelante", ha afirmado.

Un Gobierno "zigzagueante"

Mañueco ha asegurado que el programa es "una de las patas fundamentales" para "asentar la fortaleza" del PP para las elecciones autonómicas. "Vuestras preocupaciones son las preocupaciones de la gente y por tanto son nuestras preocupaciones porque nosotros representamos a la gente y son las que nos han guiado para elaborar este programa electoral, que tiene nada más y nada menos que 1.000 medidas. Hay quien dice que a nadie le importan los programas electorales pero el programa electoral es muy importante", ha señalado.

El candidato del PP ha denunciado que la política actual "se ha acostumbrado a simplificarlo todo, a comprimir proyectos complejos en frases rápidas y lapidarias, a intentar gobernar con una simple pancarta" pero ha recordado que "las ideas políticas cuando quieren ser útiles no caben en una pancarta, en un eslogan ingenioso, y necesitan desarrollo, método y hacerse responsables de lo que provocan".

"Un programa como este lo que aporta es responsabilidad, cuando las decisiones públicas abandonan la razón y se dejan llevar por el impulso lo que nos llega después es el ajuste", ha insistido, y ha asegurado que en España "vemos un Gobierno zigzagueante que rectifica cada semana y gobierna en función de cómo soplan las redes sociales".

"Vemos políticas de titulares, selfies, políticas sin alma y sin proyecto, una mala gestión y el precio de todo esto lo pagamos las familias, los paisanos y las personas de esta tierra y de toda España y pedimos que quien tiene la responsabilidad de gobernar sepa a dónde nos va a llevar. Nuestra Comunidad no puede entrar en esa dinámica y el 15 de marzo es un día para evitar esa situación. Esta tierra exige certezas y certidumbre", ha apuntado.

Dardo a PSOE y Vox

Y ha lanzado un dardo a PSOE y Vox. "Aquí no venimos a entretener ni a diagnosticar problemas, aquí venimos a gobernar. Hay dos tentaciones que recorren la política española: hay quienes vienen a la política a señalar los problemas, a levantar la voz, a prometer revoluciones que nunca llegan, mucho ruido, muchas banderas y cero soluciones y hay quienes cambian de principios como de chaqueta, quienes confunden el poder con la razón y el relato cómodo a los resultados incómodos", ha lamentado.

Mañueco ha asegurado que el PP no representa "ninguna de esas dos soluciones". "Creemos en la política y en la serenidad cuando otros buscan un titular fácil, en el método cuando otros improvisan y en resultados medibles cuando otros se dedican a vender humo", ha afirmado.

El candidato popular ha subrayado que el programa responde al objetivo fundamental de colocar a Castilla y León "entre las tres mejores comunidades de España para vivir" y ha recordado que "ya somos primeros en educación, servicios sociales, atención a los mayores y segundos en sanidad según indicadores independientes".

"No es casualidad, es el resultado de años de buena gestión del PP en esta tierra. Querer colocar a Castilla y León entre las tres mejores es decir que no nos conformamos, que la gestión ha sido buena pero que queremos un horizonte ilusionante de futuro", ha afirmado.

Y ha destacado que "donde estamos en el podio lo que queremos es seguir ahí y donde aún no estamos tenemos que empujar con ambición y con método para conseguir llegar a los tres primeros lugares". "Aquí no hay resignación, aquí lo que hay es carácter, una forma de estar en España, sin pedir privilegios pero exigiendo oportunidades, sin levantar la voz pero sin bajar la mirada", ha zanjado Mañueco.