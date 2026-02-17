Mañueco anuncia "impuestos cero" para poder vivir y emprender en los pueblos de Castilla y León

El presidente del Partido Popular de Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, junto a Alberto Núñez Feijóo y José Luis Martínez Almeida Juan Lázaro Ical

El candidato del Partido Popular (PP) a la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado durante un desayuno informativo que si sale reelegido impulsará una política de "impuestos cero" para poder vivir y emprender en el medio rural de la Comunidad.

Mañueco ha sido el protagonista este martes, 17 de febrero, de una nueva edición de los desayunos Nueva Economía Fórum, que se celebran en Madrid y también han contado con el presidente del PP a nivel nacional, Alberto Núñez Feijóo, quien se ha encargado de presentar al candidato 'popular' para las próximas elecciones del 15 de marzo en Castilla y León.

En una extensa intervención, el también presidente de la Junta ha presentado algunas de las medidas que ha ido anunciando durante esta precampaña electoral y ha aprovechado la ocasión para avanzar una nueva novedad con especial incidencia en materia de fiscalidad y el mundo rural.

Esta política de "impuestos cero" en el medio rural se centrará en la transmisión de vivienda, adquisición de un local para abrir un negocio y para transmitir las explotaciones agrarias prioritarias.

"De esta rebaja fiscal se van a beneficiar el 97% de los municipios y se va a complementar con otras deducciones en el IRPF que ya están en vigor y con incentivos en actos jurídicos documentados que también son importantes", ha incidido Mañueco.

Para el candidato del PP, se trata de una medida "contundente" para revitalizar la vida en el mundo rural de Castilla y León, enfocada a "generar más actividad económica y para que a los pueblos se vaya a vivir más gente, sobre todo jóvenes, y fijar población en el mundo rural".

Asimismo, antes ha recordado que en Castilla y León son "pioneros" en una "fiscalidad favorable en el mundo rural", pero a pesar de esto ha querido ir "un paso más allá, contundente y claro". También ha destacado que durante la última legislatura se han rebajado 34 tributos, se cuenta con la fiscalidad "más baja" de la historia de la Comunidad y en este contexto ha avanzado que quiere seguir.

Mañueco fue el presidente que eliminó el impuesto de sucesiones y ha anunciado que ampliará de "forma progresiva" la bonificación del mismo a hermanos, tíos y sobrinos. "Una herencia familiar no puede convertirse en un problema de liquidez y no obliga a renunciar a la misma", ha añadido.

Por otro lado, también ha avanzado una bajada de la tarifa autonómica del IRPF "para todos los contribuyentes de Castilla y León", que beneficiará "especialmente" a las clases medias y de rentas más bajas. "Queremos reducir la presión fiscal en nuestra Comunidad y que aumente la renta disponible de las personas de nuestra tierra", ha insistido.

