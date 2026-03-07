El 'no' de Vox a María Guardiola en Extremadura anticipa unas negociaciones duras en Castilla y León

A una semana de las elecciones autonómicas de Castilla y León, el panorama político se encuentra marcado por la expectativa de un proceso de formación de Gobierno que promete ser más complejo que nunca.

El presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, está insistiendo en campaña en la necesidad de estabilidad y de un Gobierno en solitario pero todas las encuestas coinciden en que Vox, al igual que en Extremadura y Aragón, tendrá la llave del futuro Ejecutivo autonómico.

El reciente desarrollo en la región extremeña, donde el partido de Santiago Abascal ha vetado la investidura de la popular María Guardiola, actúa como un claro indicador de que el apoyo no llegará de forma automática ni rápida. El pasado miércoles, en la Asamblea de Extremadura, Guardiola se sometió a la primera votación de investidura y los 11 diputados de Vox votaron en contra.

El pleno se reanudó el viernes con la segunda votación, donde bastaba la mayoría simple, pero Vox mantuvo su rechazo. El resultado fue el mismo: bloqueo total. La investidura fracasó, y ahora el Estatuto de Autonomía extremeño establece un plazo de dos meses, hasta el 3 de mayo, para que la popular logre salir investida. De no lograrse un acuerdo, se convocarán nuevas elecciones para finales de junio o principios de julio.

El bloqueo de Vox

El rechazo de Vox en Extremadura no ha surgido de la nada. Tras los comicios del pasado 21 de diciembre, donde Guardiola ganó pero no alcanzó la mayoría absoluta y la formación de Santiago Abascal duplicó su representación, pasando de 5 a 11 escaños, las negociaciones se estancaron desde el principio.

Vox ha mantenido una postura firme: exige garantías concretas de cumplimiento en temas como inmigración, políticas educativas, rechazo a ciertas normativas europeas en materia medioambiental y compromisos programáticos que vayan más allá de declaraciones generales.

El PP, por su parte, ha defendido un enfoque de acuerdo basado en puntos comunes y proporcionalidad, pero sin ceder en aspectos que considere maximalistas o que afecten a su imagen nacional. El pulso ha llegado al extremo de que Vox ha optado por el voto en contra en las dos sesiones de investidura, priorizando su estrategia sobre la formación inmediata de gobierno en la región.

La formación, dirigida en Extremadura por Óscar Fernández, ha justificado su rechazo a la investidura de la candidata popular en el hecho de que aún no se ha alcanzado un acuerdo de Gobierno con garantías de cumplimiento del mismo, algo que es condición sine qua non para los de Abascal. Por su parte, el PP ha cargado contra Vox por su "tacticismo electoral".

"Vox votará mañana como el PSOE y como Podemos, para satisfacción de Pedro Sánchez. Bloquearán el gobierno de centro derecha de quien ha ganado con el 43% del voto. Con su tacticismo electoral, Vox traicionará a sus propios votantes. Nadie les ha votado para eso", denunciaba este jueves el secretario general del PP, Miguel Tellado, en su cuenta de la red social X tras conocerse el voto en contra de los de Abascal.

El eco en Castilla y León

Este escenario en Extremadura tiene ecos directos en Castilla y León, donde las elecciones del 15 de marzo se acercan con un mapa similar. Las encuestas recientes sitúan al PP con entre 30 y 33 escaños, al PSOE con entre 23 y 27 y a Vox en una horquilla que va de 13 a 21 procuradores, dependiendo del barómetro. Ningún estudio otorga al PP la mayoría absoluta, y Vox aparece como el factor decisivo para que Mañueco pueda revalidar la Presidencia.

El recuerdo del pacto de 2022, firmado el mismo día de la constitución de las Cortes, el 10 de marzo, con investidura el 11 de abril, contrasta fuertemente con la situación actual. Aquel acuerdo se alcanzó con rapidez, basado en un documento programático de 32 medidas y una relación que entonces funcionaba sin grandes tensiones públicas.

Hoy, tras la ruptura de la coalición en julio de 2024 por discrepancias en temas acerca del reparto de menores inmigrantes y el crecimiento de Vox en varias autonomías, la dinámica es distinta. Hasta que no se celebren las elecciones en Castilla y León, los avances en Extremadura y Aragón permanecen prácticamente congelados.

Negociaciones congeladas

En Aragón, donde se votó el 8 de febrero de 2026, el PP de Jorge Azcón ganó pero quedó más dependiente de Vox, que también duplicó su representación. Las conversaciones allí se han reiniciado en varias ocasiones, incluso con implicación directa de las direcciones nacionales de PP y Vox, pero el foco está puesto en evitar cualquier movimiento que pueda interpretarse como debilidad antes del 15-M.

Vox ha optado por mantener la presión y no facilitar acuerdos precipitados, consciente de que cualquier cesión rápida en Mérida o Zaragoza podría debilitar su posición ante los votantes castellanos y leoneses. La campaña en Castilla y León absorbe la atención nacional de ambos partidos, y nadie espera desbloqueos significativos en las otras dos comunidades hasta conocer el resultado de las urnas en Valladolid.

Una vez pasen las elecciones del 15 de marzo, el calendario se verá acelerado. Si los resultados confirman la necesidad de Vox para gobernar, como indican todos los sondeos, las negociaciones en Castilla y León se intensificarán, pero con expectativas más elevadas por parte de la formación de Santiago Abascal.

Vox buscará posiciones de responsabilidad en el ejecutivo, como la Vicepresidencia o consejerías con competencias relevantes en áreas como industria, agricultura o educación, junto a compromisos programáticos explícitos en materias como la lucha contra la inmigración masiva, las rebajas de impuestos y la reducción de subvenciones a los sindicatos y la defensa del sector primario frente a las normativas europeas.

El PP, bajo la batuta de Alberto Núñez Feijóo, defenderá un marco de proporcionalidad, estabilidad y coherencia nacional, evitando concesiones que puedan erosionar su imagen moderada.

El factor Andalucía

El factor Andalucía añade más presión al conjunto. Las elecciones autonómicas andaluzas se prevén para mayo o junio, con Juanma Moreno aspirando a consolidar o ampliar su posición. Vox no quiere llegar a esa cita como un socio que cede fácilmente; por el contrario, busca proyectar imagen de firmeza y capacidad de negociación en igualdad de condiciones.

Retrasar o endurecer los acuerdos en Extremadura, Aragón y Castilla y León sirve precisamente para fortalecer esa narrativa de cara a las urnas andaluzas.

Si en Valladolid se alcanzara un pacto veloz y con pocas contrapartidas, Vox arriesgaría perder credibilidad ante sus votantes andaluces; si obliga a concesiones sustanciales, llegará a Andalucía con argumentos de fuerza negociadora. Se trata de un auténtico efecto dominó que está marcando las negociaciones al producirse cuatro comicios autonómicos casi consecutivos.

Mientras los partidos miden cada paso, la ciudadanía en Castilla y León, Extremadura y Aragón observa con creciente impaciencia. El extremeño no es solo un episodio regional, es la manifestación de una nueva etapa en la relación entre PP y Vox, donde el apoyo ya no se da por descontado y donde cada negociación se convierte en un pulso estratégico entre ambas formaciones.

Castilla y León será el primer gran test de esta nueva dinámica tras el 15 de marzo. Con Andalucía en el horizonte y plazos que aprietan, la derecha española enfrenta semanas, posiblemente meses, de conversaciones intensas, filtraciones y tensiones públicas.

El acuerdo terminará llegando con casi total probabilidad en todas las comunidades, pero el camino hacia él se anuncia más áspero, más costoso y más prolongado que en ocasiones anteriores. El reloj electoral no perdona, y la estabilidad de varias comunidades autónomas depende de cómo se gestione este nuevo equilibrio de fuerzas, con la vista puesta en la siguiente cita electoral del próximo domingo en Castilla y León.